ВВП Украины сократится на 6,5% в 2020 году, – Fitch

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Татьяна Веремеева
Согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, ВВП
Украины по итогам нынешнего года сократится на 6,5%. В то же время, в агентстве
прогнозируют рост этого показателя в 2021 и 2022 годах на 3,8% и 3,5%
соответственно. Правда, с учетом неоднозначной ситуации вокруг пандемии
коронавируса и ее последствий, эти показатели могут значительно измениться. Об
этом пишет FINBALANCE.
В Fitch ожидают, что к концу 2020 года уровень инфляции в
Украине приблизится к 5-процентному целевому показателю НБУ (в июле было 2,4%
г/г) из-за роста цен на энергоресурсы и продовольствие, а также в результате
восстановления внутреннего спроса. В 2021 году инфляция может составить в
среднем 5,3%, а в 2022 году – 5,7%. Аналитики агентства полагают, что после рекордного
снижения учетной ставки НБУ до 6%, больше не получится ее снизить, на что
влияет инфляция и рост минимальной зарплаты в 2021 году.
В рейтинговом агентстве также ожидают, что дефицит
госбюджета Украины в 2020 году будет на уровне 6,5% ВВП, в 2021 году – 5,4%
ВВП, в 2022 году – 4,2% ВВП. В то же время общий государственный долг по итогам
текущего года вырастет до 57,4% ВВП (65,1% с учетом гарантированного долга) с
44,4% (50,4% с учетом гарантированного) в 2019 году. Аналитики Fitch также
считают, что в 2022-2023 годах госдолг стабилизируется на уровне 60%, и дальше
наша страна будет снижать этот показатель.
Ранее "Комментарии" писали, что сокращение
объемов ВВП в январе-апреле 2020 года углубится до 5%, как ожидает
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в
обзоре экономической активности.
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