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Главная Новости Бизнес экономика "Вы гарантированно получите доход": куда вложить деньги в 2021 году
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"Вы гарантированно получите доход": куда вложить деньги в 2021 году

В Украине с началом экономического роста всегда растут цены на недвижимость

сегодня, 15:09
Автор:

Любовь Блажко

Эксперт рассказал, куда выгодней всего вкладывать деньги в 2021 году. Так, главный редактор Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился, что купив недвижимость, вы точно не прогадаете. Этими подробностями он поделился в своем интервью "Телеграфу".

"Вы гарантированно получите доход": куда вложить деньги в 2021 году

Деньги. Фото: tsn.ua

Сообщается, что с началом экономического роста в Украине повышаются и цены на недвижимость, соответственно. И если вы мучаете себя вопросом, куда выгодней всего вложить деньги, чтобы не прогореть, то специалист советует приобрести квартиру. 

"С началом экономического роста всегда растут цены на недвижимость. Хорошая динамика была видна уже с осени, особенно по Киеву и Львову. Покупая сейчас украинскую недвижимость, вы гарантированно получите доход. Цена на нее будет расти еще несколько лет", – объяснил Михаил. 

Эксперт уверен в том, что следующие пять лет в Украине будет стремительный экономический рост. Поэтому держать свои сбережения в долларах или евро не совсем выгодно, подчеркнул он. 

Уже к лету этого года курс гривны должен укрепиться, и тогда нас ожидает или 0 девальвации, или даже небольшая ревальвация. Стоит ожидать, что летом курс будет на уровне 27, а среднегодовой 27,9, подытожил специалист. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, где хранить деньги. Первое, что стоит запомнить -  не храните дома большие суммы денег, потому что постоянно находиться дома не получиться, а замков, которые нельзя вскрыть, пока не придумали. Если же вы не доверяете банкам и предпочитаете хранить свои "сокровища" дома, тогда предлагаем несколько вариантов тайников.


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Источник: https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/5599237-chto-luchshe-kupit-kvartiru-ili-mashinu-mihail-kuhar-o-nalogah-investitsiyah-i-perspetiktivah-v-2021-godu.html
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