"Вы гарантированно получите доход": куда вложить деньги в 2021 году

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Любовь Блажко
Эксперт рассказал, куда выгодней всего вкладывать деньги в 2021 году. Так, главный редактор Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился, что купив недвижимость, вы точно не прогадаете. Этими подробностями он поделился в своем интервью "Телеграфу".
Деньги. Фото: tsn.ua
Сообщается, что с началом экономического роста в Украине повышаются и цены на недвижимость, соответственно. И если вы мучаете себя вопросом, куда выгодней всего вложить деньги, чтобы не прогореть, то специалист советует приобрести квартиру.
Эксперт уверен в том, что следующие пять лет в Украине будет стремительный экономический рост. Поэтому держать свои сбережения в долларах или евро не совсем выгодно, подчеркнул он.
Уже к лету этого года курс гривны должен укрепиться, и тогда нас ожидает или 0 девальвации, или даже небольшая ревальвация. Стоит ожидать, что летом курс будет на уровне 27, а среднегодовой 27,9, подытожил специалист.
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