Высокий уровень золотовалютных запасов: какова ситуация с экономикой в Украине

Какое состояние экономики Украины, фото из открытых источников

Украинская экономика растет, курс валют стабилен, топлива достаточно. Население должно не подвергаться информационной гибридной войне, ведь это то, к чему стремится Россия и что вредит нашему государству. Об этом сообщил Денис Шмигаль на брифинге по итогам СНБО 24 января, передает пресс-служба партии "Слуга народа".

По его словам, национальной экономике на сегодняшний день ничего не угрожает. За последние три года увеличились золотовалютные запасы на 10 млрд. долларов и составляют 30 млрд. 100 млн. долларов на счетах. Национальный банк обеспечивает стабильность денежной единицы, поэтому курс гривны стабильный.

"Россия пытается гибридным способом не только вести войну, но также подрывать финансово-экономическое состояние нашего государства. Технологии дезинформации здесь являются весомым инструментом, поэтому важно сохранять спокойствие и обеспечивать стабильность экономики, финансовой системы, чем и занимается правительство. Надо отметить, что в прошлом году у нас были одни из лучших макроэкономических показателей — это и ВВП, и уровень наполнения бюджета", — подчеркнул глава правительства.

В 2021 году на 200 млн грн больше было дополнительно собрано в бюджет. Кроме того, вырос экспорт на 38% и импорт на 33%. Как пояснил премьер, сейчас нет угрозы внешних взысканий с государства. Украина выполняет свои функции по социальному обеспечению населения. Нагрузки по внешним выплатам сейчас умеренные для сформированного бюджета.

В феврале правительство пересмотрит действующую программу с Международным валютным фондом. Сейчас состояние экономики стабильное, а отопительный сезон Украина пройдет без проблем.

По мнению премьера, дезинформация, нагнетание лишь наносит ущерб экономике и помогает внешним врагам дестабилизировать ситуацию в обществе. Ведь Россия боится развитой, экономически сильной, независимой Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", свои ожидания озвучили руководители предприятий по развитию бизнеса в 2022 году в Украине.



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