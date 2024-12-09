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Взлет цен в Украине: в НБУ спрогнозировали, что ждать в ближайшее время

В декабре финансовые аналитики прогнозируют инфляцию через год на уровне 7,2%. Это лучше предыдущего прогноза за октябрь (7,6%)

сегодня, 12:41
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Кравцев Сергей

Рост цен в Украине в течение ближайших 12 месяцев замедлится. Такие прогнозы дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные Национального банка Украины (НБУ).

Взлет цен в Украине: в НБУ спрогнозировали, что ждать в ближайшее время

Цены на продукты. Фото из открытых источников

В декабре 2024 года финансовые аналитики прогнозируют инфляцию через год на уровне 7,2%. Это лучше предыдущего прогноза за октябрь (7,6%).

По информации НБУ, население в ноябре прогнозировало инфляцию 7,8%. Это ниже, чем в октябре — 8,1%.

Украинские банкиры в октябре ожидали рост цен через 12 месяцев на уровне 9,2%. Это выше предыдущего прогноза за июль на уровне 8,7%.

Руководители предприятий ожидают инфляцию 9,7% (данные за август).

Стоит напомнить, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в октябре составил 1,8%. Годовая инфляция достигла 9,7%.

По оценкам НБУ, инфляция в Украине в ноябре уже превысила 10%. Госстат обнародует официальную информацию 10 декабря.

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

В НБУ ожидают, что уже к концу года инфляция может превысить 10%, однако инфляция пойдет на убыль весной 2025 года, а в конце 2025 года составит 6,9%.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за затянувшейся войны и дефицита электроэнергии люди будут и в дальнейшем массово покидать Украину. Более того, прогноз оттока людей на 2024 год ухудшен до 500 тысяч человек (ранее называли цифру в 400 тысяч). Об этом говорится в "Инфляционном отчете" за октябрь НБУ.




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