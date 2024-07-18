За ошибки НБУ заплатит население – Кабмин предлагает увеличить налоги на 140 млрд.грн.

Кабмин проголосовал за законопроект об изменениях в Налоговый кодекс о повышении налогов на 140 млрд грн. Дальше он будет направлен на рассмотрение Верховной рады. О подробностях правительственного проекта сообщил нардеп Ярослав Железняк.

А вот и законопроект о повышении налогов от правительства на сумму 140 млрд грн. Сейчас должно рассмотреть правительство", – написал Железняк.

Эта сумма значительно меньше, чем потерял Национальный банк Украины в результате неудачной регуляторной политики. Напомним, бюджет потерял около 200 млрд грн из-за чрезмерно высокой учетной ставки, которая позволяла банкам получать сверхприбыли за счет самого НБУ. Эти расходы Нацбанка существенно сократили его прибыль, которая перечисляется в бюджет. Кроме того, НБУ заигрался с валютными курсами, искусственно завышая курс гривны к доллару. А это означало более низкие доходы таможни от налогообложения импорта и меньший объем гривны, который получало казначейство, обменивая валюту с международной помощи.

За решение регулятора придется теперь заплатить украинцам, которым скоро повысят налоги.

Об этом недавно заявила экс-главница НБУ Валерия Гонтарева в интервью NV.



Так, Нацбанк долго не позволял девальвировать официальный курс гривны, а после изменения курса доллара с 29,25 грн до 36,6 грн в июле 2022-го продолжил его удерживать, не введя постепенную либерализацию, говорит Гонтарева.

По ее мнению, одной из причин, почему государству приходится искать дополнительные поступления в бюджет через повышение налогов является тот факт, что из этого же бюджета недопоступают средства с другой стороны.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП заявил, что нужно найти дополнительных 200 млрд грн, ведь из-за задержек с выделением военной помощи от партнеров, Минфину пришлось перемещать с конца года расходы по программам денежного довольствия военных на закупку оружия уже сейчас. "Размер этого gap-у составляет $5 миллиардов. Важно, что эти расходы должны покрыть самостоятельно. Они достаточно велики, но у нас есть план. Нам нужно успешно пройти четвертый пересмотр миссии МВФ, а дальше будем общаться с нашими партнерами и искать решения", – подчеркнул министр.



В результате правительство возложило перекрытие бюджетной дыры на население и бизнес. Да, по информации Ярослава Железняка, нас ожидает:





— повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса, до 5% (сейчас 1,5%).

— установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;

— установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами – предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;

— установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП плательщиками единого налога третьей группы;

— установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;

— установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФЛП, осуществляющими розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе производимыми из давальческого сырья);

— установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;

— установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;

— установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;

— установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 кубический метр резервуаров для хранение бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;

— установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр горючего.

Андрей Пышный (фото из открытых источников)