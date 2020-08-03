За время карантина количество безработных в Украине удвоилось

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Екатерина Белоброва
С начала карантина, объявленного 16 марта, и на момент 3 августа в Украине пособие по безработице получают 426 тысяч украинцев. Об этом сообщает Государственная служба занятости, отмечая, что указанная цифра на 71% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
На сегодня статус безработных в Украине имеют 506 тысяч человек, значительно число из них появилось за период карантина. Из них 211 тысяч - мужчины 295 тыс - представительницы прекрасного пола.
Все это время специалисты Службы занятости регулярно подыскивали работу для населения, которое прибегало к ее услугам и заметные результаты уже опубликованы:
в сельском хозяйстве - помогли найти работу 46% от всех трудоустроенных;
в перерабатывающей промышленности - 14%;
в сфере торговли - 13%.
Тем не менее специалисты говорят о тревожной статистике, которую произвел карантин, когда на одно рабочее место претендовало восемь человек.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус COVID-19 привел к падению экономики США и уровню безработицы времен Великой Депрессии.
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