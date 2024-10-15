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Заказ доставки из ресторанов вырос на 25%: почему украинцы выбирают ужин дома

Непогода и проверки заставили людей оставаться дома: доставка еды набирает обороты

сегодня, 16:36
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Черновалова Кристина

В минувшие выходные показали резкое увеличение заказов на доставку еды из ресторанов. По словам директора аналитического центра "Рестораны Украины" Ольги Насоновой, количество таких заказов выросло на 20-25%. Основными причинами этого стали проверки военкоматов (ТЦК) и ухудшение погодных условий.

Заказ доставки из ресторанов вырос на 25%: почему украинцы выбирают ужин дома

Доставка из ресторанов стремительно растет: что произошло

"В пятницу вечером и на выходных доставка действительно выросла на четверть. Курьеры просто не успевали выполнять все заказы, а посещаемость ресторанов снизилась на такое же количество", – пояснила Насонова.

Ольга также отметила, что не только проверки ТЦК повлияли на людей. Ненастье, продолжавшееся в эти дни, тоже стало важным фактором, ведь когда погода ухудшается, люди больше заказывают доставку вместо того, чтобы выходить из дома.

Интересно, что премиальные рестораны, где цены выше среднего, остались устойчивыми к этим изменениям. Их посещаемость практически не изменилась, что свидетельствует о верности постоянных клиентов.

Таким образом, мы видим, как разные факторы – от общественных до естественных – влияют на привычки украинцев. Хотя многие теперь предпочитают доставку, рестораны все еще остаются важной частью жизни, особенно для тех, кто привык к высокому качеству обслуживания.

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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1020626.html
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