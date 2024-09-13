logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Закон о медицинском каннабисе "развязал руки" аграриям: что сеют на полях Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Закон о медицинском каннабисе "развязал руки" аграриям: что сеют на полях Украины

Площадь посевов промышленной конопли в Украине в следующем году увеличится

сегодня, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Аграрии Украины чаще стали выращивать коноплю на полях. Об этом рассказал директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минагрополитики.

Закон о медицинском каннабисе "развязал руки" аграриям: что сеют на полях Украины

Иллюстративное фото

Он отметил, что украинские аграрии все чаще стали выращивать коноплю в промышленных целях. По его словам, она является традиционной отечественной сельскохозяйственной культурой, надолго практически выпавшей из севооборота. А увеличение посевов конопли положительно повлияет на развитие смежных отраслей – пищевой, легкой и целлюлозно-бумажной.

“Выращивание конопли в промышленных целях стало возможно после принятия закона о медицинском каннабисе. Промышленная конопля – это также множество продуктов с добавленной стоимостью — пищевая, легкая, целлюлозно-бумажная и другие отрасли промышленности”, — подчеркнул Игорь Виштак.

Чиновник сообщил, что в результате принятия Закона № 3528-IX относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли площади посевов культуры в следующем году может увеличиться до 8 тыс. гектаров.

По его словам, промышленная конопля стала интересной для украинских агропроизводителей, ведь для ее выращивания уже не нужно будет иметь лицензии или квоты.

Также Игорь Виштак отметил, что в Украине лучшие сорта промышленной конопли со всего мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты вывозят в Иран украинское зерно с временно оккупированных территорий. В Центре национального сопротивления отметили, что оккупанты наладили новый логистический маршрут для вывоза украинского зерна.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://minagro.gov.ua/news/minahropolityky-v-ukraini-aktyvno-vidrodzhuietsia-ta-rozvyvaietsia-konopliarstvo
Теги:

Новости

Все новости