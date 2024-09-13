Закон о медицинском каннабисе "развязал руки" аграриям: что сеют на полях Украины

Аграрии Украины чаще стали выращивать коноплю на полях. Об этом рассказал директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минагрополитики.



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Он отметил, что украинские аграрии все чаще стали выращивать коноплю в промышленных целях. По его словам, она является традиционной отечественной сельскохозяйственной культурой, надолго практически выпавшей из севооборота. А увеличение посевов конопли положительно повлияет на развитие смежных отраслей – пищевой, легкой и целлюлозно-бумажной.

“Выращивание конопли в промышленных целях стало возможно после принятия закона о медицинском каннабисе. Промышленная конопля – это также множество продуктов с добавленной стоимостью — пищевая, легкая, целлюлозно-бумажная и другие отрасли промышленности”, — подчеркнул Игорь Виштак.

Чиновник сообщил, что в результате принятия Закона № 3528-IX относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли площади посевов культуры в следующем году может увеличиться до 8 тыс. гектаров.

По его словам, промышленная конопля стала интересной для украинских агропроизводителей, ведь для ее выращивания уже не нужно будет иметь лицензии или квоты.

Также Игорь Виштак отметил, что в Украине лучшие сорта промышленной конопли со всего мира.

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