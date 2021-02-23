logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.02.2021

BTC/USD

48546.15

ETH/USD

1575.59

LTC/USD

176.72

НБУ 23.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Закупка товаров из РФ - это инвестиции в страну-агрессора - политолог
commentss НОВОСТИ Все новости

Закупка товаров из РФ - это инвестиции в страну-агрессора - политолог

Доля КВСЗ в общем импорте российских осей в Украину составила 71%

сегодня, 16:58
Автор:

Станислав Молчанов

Правоохранительные органы должны контролировать оправданность закупок товаров у страны-агрессора, особенно если аналогичные товары производятся в Украине. Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя скандал вокруг закупки Крюковским вагоностроительным заводом комплектующих российского производства.

Закупка товаров из РФ - это инвестиции в страну-агрессора - политолог

Закупка товаров из РФ - это инвестиции в страну-агрессора - политолог - фото из открытых источников

"Торговлю с РФ нужно рассматривать с точки зрения национальных экономических интересов. Если речь идет об экспорте невоенных товаров в РФ – это вполне допустимо, потому что речь идет о создании рабочих мест в Украине. Если же закупать в России товары, которые производятся в Украине – это инвестиции в страну-агрессора", — заявил политолог. 

"Говоря о конкретном случае с Крюковским вагоностроительным заводом, важно учитывать, что за каждой сомнительной сделкой стоят конкретные люди. Кто-то поставил свою подпись на документах о закупке российских комплектующих Крюковским вагоностроительным заводом. Если какие-то должностные лица не понимают, что речь идет о стране агрессоре, правоохранительные органы должны на это реагировать. Вместо того, чтоб развивать украинскую экономику, поддерживая покупкой товаров украинских производителей, КВСЗ инвестирует в развитие экономики Российской Федерации. В данном случае это вопрос не только экономики, но и политики", — отметил Карасев. 

Ранее стало известно, что Крюковский вагоностроительный завод стал крупнейшим импортером ж/д осей из РФ. Именно это кременчугское предприятие "красного" директора Валерия Приходько приобрело 3841 ось у завода "Уральская кузница", входящего в группу "Мечел" Игоря Зюзина. Таким образом, доля КВСЗ в общем импорте российских осей в Украину составила 71%.

Это не первый случай импорта ж/д-продукции из РФ со стороны КВСЗ. В 2020 году завод закупал у российских "Трансмаша" и "Транспневматики" свыше 50 тонн пневмооборудования, а на Брянском заводе – порядка 200 т поглощающих агрегатов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Олег

сегодня, 17:12

А мы с ними электроэнергией торгуем )) https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/nardep-predlagaet-vvesti-sankcii-v-otnoshenii-importerov-elektroenergii

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ