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Станислав Молчанов
Правоохранительные органы должны контролировать оправданность закупок товаров у страны-агрессора, особенно если аналогичные товары производятся в Украине. Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя скандал вокруг закупки Крюковским вагоностроительным заводом комплектующих российского производства.
Закупка товаров из РФ - это инвестиции в страну-агрессора - политолог - фото из открытых источников
Ранее стало известно, что Крюковский вагоностроительный завод стал крупнейшим импортером ж/д осей из РФ. Именно это кременчугское предприятие "красного" директора Валерия Приходько приобрело 3841 ось у завода "Уральская кузница", входящего в группу "Мечел" Игоря Зюзина. Таким образом, доля КВСЗ в общем импорте российских осей в Украину составила 71%.
Это не первый случай импорта ж/д-продукции из РФ со стороны КВСЗ. В 2020 году завод закупал у российских "Трансмаша" и "Транспневматики" свыше 50 тонн пневмооборудования, а на Брянском заводе – порядка 200 т поглощающих агрегатов.
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Олег
сегодня, 17:12
А мы с ними электроэнергией торгуем )) https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/nardep-predlagaet-vvesti-sankcii-v-otnoshenii-importerov-elektroenergii