"Замену Смолию до сих пор не нашли", - нардеп

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что очень важно назначить руководителя Национального банка Украины, но конкретных фамилий называть не спешит. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает агентство "РБК-Украина".

По ее словам, Зеленский сегодня присутствовал на заседании фракции, где, среди прочего, обсуждались кадровые вопросы.

"Президент сказал, что очень важно на этой неделе обязательно назначить главу НБУ. Кандидатуры он еще не озвучил, ожидаем в ближайшие дни", - сообщила Кравчук.

При этом парламентарий добавила, что голосование за нового главу Нацбанка может состояться в эту пятницу, 17 июля, в формате внеочередного заседания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в поселок, где проживает экс-глава Нацбанка Яков Смолий, принесли траурные венки и гроб.

"Теперь у нас один вопрос: когда же венки и гробы появятся около самого Нацбанка, а также под домом и.о. главы НБУ Екатерины Рожковой? Может, уже утром? Или с понедельника?" - задаются вопросом в НБУ.



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