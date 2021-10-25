Запасы угля на некоторых теплостанциях заканчиваются: какая ТЭС остановилась первой

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Елена Бурдейная
Агентство "Украинские новости" сообщает об остановке Славянской ТЭС, как показано на инфографике энергокомпании "Укрэнерго".
Славянская ТЕС - фото из сети
Славянская тепловая электростанция, которая принадлежит ПАО "Донбассэнерго", прекратила свою работу. Об этом свидетельствует инфографика диспетчерского центра, размещенная на сайте "Укрэнерго". 25 октября 2021 г. в 9.35 энергоблоки были остановлены из-за отсутствия топлива.
Министерство энергетики Украины на своем сайте размещает таблицы, в которых указано количество накопленного угля на ТЭС и ТЭЦ по состоянию на определенную дату. Славянская ТЭС, согласно данным на 23 октября 2021 г., имела фактический запас угля 5,9 тыс. тонн, что в пять раз меньше гарантированных запасов. Ожидаемый срок срабатывания запаса на складе — одни сутки.
Ситуация критическая еще на нескольких ТЭС и ТЭЦ: на них срок срабатывания склада составляет пять, семь, девять или 13 дней и низкие фактические запасы по сравнению с гарантированными: по антрацитовому углю — ТЭС Трипольская, Змиевская, по газовому углю — ТЭС Трипольская, Змиевская, Углегорская.
Запасы на ТЭС и ТЭЦ Украины уменьшаются: их в четыре раза меньше, чем необходимо, указывает агентство "Украинские новости". Между тем Министерство развития общин и территорий информирует, что страна готова к текущему отопительному сезону на 90%. В течение ближайшей зимы планируется использовать 16 млн. тонн угля, сообщает Минэнергетики. Тарифы на тепло, согласно Меморандуму между теплопроизводителями, правительством и ГК "Нафтогаз Украины", будут удерживаться на уровне 7,42 грн./м3 за счет компенсации от центральной власти местным бюджетам.
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