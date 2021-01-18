Заработать на таможне: почему в Украине не могут навести порядок в работе Таможенной службы

В Сети появилась информация, что курирующий таможню министр финансов Сергей Марченко делится с другими игроками миллиардами, которые бюджет недополучает от таможни. Есть ли у власти стратегия по таможне? Как сделать, чтобы деньги пошли в бюджет, а не дерибанились рядом высокопоставленных лиц? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Таможня. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Дееспособность таможни

Украинский госслужащий высшего ранга, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко уверен, что в нынешнем своем состоянии таможня недееспособна как государственный институт.

"Получив таможню в "управление", некоторые должностные лица министерства финансов, не несущие никакой ответственности за положение дел в таможенном ведомстве, пытаются через кадровые рычаги влиять на принятие решений. Пользуясь институционной слабостью таможенной службы, на местах ею также пытаются рулить все, кому не лень. От коррумпированных правоохранителей до местных барыг", – говорит Анатолий Макаренко.

Он считает, что положение может быть исправлено только путем принятия Закона о статусе таможни.

"Назовем его, например, "Закон о Национальной таможенной службе". Такие наработки в парламенте лежат с 2016-го. Считаю, пришло время вернуться к ним, – отмечает Анатолий Макаренко. – Таможня должна стать дееспособным инструментом национальной безопасности страны, упрощения процедур на границе, содействия торговли".

Проблема в экономическом развитии страны

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович называют ситуацию на таможне одной из основных проблем в экономическом развитии страны.

"Каждое новое правительство обещает повысить "платежи с границы". Провести действенную реформу Государственной таможенной службы (ГТС). Но на деле просто тасуют кадры и делят схемы, – отмечает эксперт. – За прошлый год в ГТС сменилось четыре руководителя! Нефьодов, Муратов, Павловский, Ентис… В конце октября таможню возглавил Павел Рябикин, который раньше был гендиректором аэропорта Борисполь. Понятно, что подобные кадровые встряски происходят неспроста".

Игорь Рейтерович уверен: чтобы пресечь огромное количество коррупционных потоков, которые сосредоточены на таможне и вокруг нее, нужна радикальная реформа ГТС.

"Но любая радикальная реформа обязательно потянет за собой приостановку или уменьшение платежей на некоторое время. От 3 до 6 месяцев мы не будем получать даже столько, сколько сейчас. Нужно убирать людей, вводить новые правила и так далее. Пока ни одно правительство на это (не косметически, а реально) не решилось", – поясняет эксперт.

Он также напоминает, что на таможне существует целый институт смотрящих и делящих потоки, которые идут мимо бюджета. И расставаться с этими потоками никто не хочет. А борцы с ними нередко оказываются потом "в доле".

"Там давно поделили сферы влияния. Даже таможни поделили. Одни группы курируют западную, другие южную, – продолжает Игорь Рейтерович. – Везде расставили своих людей. У любого нового министра финансов есть альтернатива – или он с ними договаривается (и какая-то часть денег доходит до бюджета, а какая-то перепадает и ему лично), или пытается что-то поменять. В результате чего могут сменить его. Нынешний глава Минфина, похоже, не просто договорился. Ходили слухи, что его назначение лоббировали именно группы, так или иначе связанные с таможней. Что мы имеем в итоге? "Реформы" в виде смен глав ГТС и продолжение схематоза… Кстати, часть групп, которая этим занимается, имеет прямое отношение к действующей власти. Даже финансирует некоторых "слуг". И пока есть такой компромисс между властью, олигархами (которые сами в немалой степени – власть), силовиками (столько идет в бюджет, столько – лично нам) – ожидать радикальных изменений на таможне не приходится".

Ранее "Комментарии" писали, что появилась информация о товарах, которые чаще всего конфисковали сотрудники государственной таможенной службы Украины в 2020 году. Соответствующее сообщение опубликовали официальные каналы ведомства.

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