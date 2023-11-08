Зарплата в Украине выросла на четверть, - Госстат

Во втором квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине достиг 17176 грн, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом, как сообщают "Комментарии", информирует Государственная служба статистики.

В Украине статистика фиксирует рост зарплаты

Наибольший рост зарплаты в Украине произошел у работников водного транспорта – на 83,1%, до 21 513 грн, в торговле – на 69,9%, до 20 663 грн, на авиационном транспорте – на 69,1%, до 29 661 грн.

Меньше всех среднемесячная заработная плата выросла в области здравоохранения – на 9,2%, до 14 566 грн, в образовании – на 9,4%, до 13 027 грн и в сфере творчества, искусства и развлечений – на 12, 1%, до 11108 грн.



Наибольший показатель средней зарплаты во втором квартале зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций – 36 484 грн. Самый маленький – среди работников библиотек, музеев и других учреждений культуры – 9615 грн.

Проектом госбюджета на 2024 год предусмотрено повышение "минималки" до 7,1 тысячи грн, а с 1 июля — до 8 тысяч гривен.

Кроме этого, в проекте госбюджета заложены другие макроэкономические показатели на 2023 год, являющиеся базой для расчета прогноза на 2024 год. В частности: более быстрое восстановление реального ВВП в 2023 году до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе; курс гривны в 38,6 грн за дол. США; уточнены ожидания роста потребительских цен в текущем году в сторону уменьшения – с 14,7% до 7,1% (декабрь к декабрю).

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