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Зарплаты и соцвыплаты могли вырасти уже в апреле! Что мешает?

Украинцы могли бы получить более высокие зарплаты уже с апреля

сегодня, 17:00
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Автор:
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Амбарцумян Анна

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий существенное повышение минимальной заработной платы в 2025 году. Если бы его приняли, уже с 1 апреля зарплата выросла бы до 9100 грн, а к октябрю – до 11184 грн. Но пока эти изменения остаются только на бумаге.

Зарплаты и соцвыплаты могли вырасти уже в апреле! Что мешает?

Деньги. Фото из открытых источников

Документ предусматривает постепенное повышение минимальной заработной платы в 2025 году. Однако пока он остается на стадии рассмотрения и гарантий его принятия нет.

Предлагающий законопроект

Если бы документ приняли, минимальная зарплата выросла бы в три этапа:

  • с 1 апреля – 9100 грн (55 грн/час);

  • с 1 июля – 10 100 грн (61 грн/час);

  • с 1 октября – 11184 грн (68 грн/час).

Также предусмотрено повышение минимальной пенсии – с 1 апреля она могла бы вырасти до 3407 грн, а к октябрю – до 7056 грн:

  • с 1 апреля – 3407 грн;

  • с 1 июля – 4 808 грн;

  • с 1 октября – 7 056 грн.

Прожиточный минимум на одного человека:

  • с 1 апреля – 4 710 грн;

  • с 1 июля – 6 645 грн;

  • с 1 октября – 9761 грн.

Для отдельных социальных групп населения:

  • Дети до 6 лет: с 1 апреля – 3627 грн, с 1 октября – 7533 грн.

  • Дети от 6 до 18 лет: с 1 апреля – 4571 грн, с 1 октября – 9467 грн.

  • Трудоспособные лица: с 1 апреля – 5400 грн, с 1 октября – 11184 грн.

  • Лица, потерявшие трудоспособность: с 1 апреля – 3 407 грн, с 1 октября – 7 056 грн

Несмотря на социальную значимость законопроекта, пока он не принят. Это значит, что минимальная зарплата пока остается на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум – 2920 грн.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что уже с апреля 2025 года отдельные категории украинских пенсионеров получат ежемесячную доплату к выплатам. Государство предусмотрело финансовую поддержку для одиноких людей в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Размер надбавки составит 944 гривны, но получить ее смогут не все. Какие условия необходимо выполнить – читайте в материале .



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Источник: blob:https://itd.rada.gov.ua/7cdde463-1664-4cde-9263-89687f389082
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