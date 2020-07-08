Зарплаты топ-чиновников: насколько обоснованно вводить фиксированный уровень окладов

По данным различных СМИ, ежемесячный заработок председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева достигал от 1,4 до 28,5 млн грн в месяц. В начале мая он заявил, что за апрель этого года его зарплата составляла около 47 тыс. грн (после принятия Верховной Радой соответствующего закона, установившего "потолок" для зарплат на время карантина). Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно того, как найти "золотую середину" между необходимостью высоких зарплат топ-менеджеров, риском их коррумпированности в случае, если они будут получать недостаточно, чтобы избежать соблазнов, и недовольством обнищавшего населения касательно зарплат "небожителей".



Зарплаты топ-чиновников: есть ли средний вариант

"В такого рода вопросах средний вариант трудно достижим, – считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. – Капитализм диктует свои подходы, в которых нет места социальной справедливости".

Капитализм же украинский – дикий – еще более усугубляет ситуацию, лишая последней возможности найти компромисс, уверен эксперт.

"Добавляет проблем еще и тот факт, что у нас Набсоветы это, как правило, инструменты внешнего контроля и регулирования, – подчеркивает Павел Рудяков. – Иначе говоря, неоколониальной эксплуатации. Их членам платят наши деньги, работают же они не на нас".

Зарплаты топ-чиновников: мифы и реальность

Финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ считает, что необходимости высоких зарплат топ-менджементу базируется исключительно на мифах. Основных – два.

"Первый – что высокая зарплата данной категории госчиновников предотвращает коррупцию, – говорит эксперт. – Проведем мысленный эксперимент. Уезжая в отпуск, можно оставить на пороге квартир 10 тысяч долларов и записку в стиле "уважаемые воры, берите это и не заходите в квартиру". Понятно, что вор заберет и оставленные деньги, и всё, что отыщет в квартире, куда обязательно зайдет. Честный же человек даже к деньгам не притронется. Так вот, если человек коррумпирован по натуре, он будет и огромную зарплату получать, и коррупцией заниматься, обворовывая вверенную ему компанию. Предохранители от коррупции – это внутренний моральный ценз человека (что очень субъективно) и эффективная работа атикоррупционных органов (когда коррупционеров начнут сажать – всех без разбора)".

Зарплаты топ-чиновников или топ-коррупционеров

Для топ-коррупционеров зарплата в 1 млн грн – лишь удобный способ легализовать повседневные расходы: походы в ресторан, зарплаты садовникам, уборщицам. Но это не даст возможности формировать активы в виде вил и яхт за рубежом. Потому и крадут, и схематозят, считает Алексей Кущ.

Второй миф, по его словам, это то, что высокая зарплата госчиновников – способ выявление высокопрофессиональных специалистов.

"Можно, опять же, провести мысленный эксперимент. На должность с зарплатой в 100 тысяч нужно отобрать лучших из лучших. Допустим, будет десять претендентов. Но если вы предложите должность с зарплатой в 500 тысяч, претендентов будет не в пять раз больше, а всего плюс два-три человека, – отмечает эксперт. – То есть, чем больше мы поднимаем зарплату, тем меньше выявляем высокопрофессиональных специалистов (в относительных значениях)".

Алексей Кущ уверен – должна быть базовая адекватна зарплата для госслужащих. Заоблачные же не приводят к пропорциональному увеличению количества качественных соискателей. Государство банально переплачивает огромные деньги.

"Достаточно эффективный фильтр для выявления высокопрофессиональных специалистов на рынке – зарплата, в десять раз превышающая среднюю по стране, – считает эксперт. – То есть, у нас топ-менджеры должны получать максимум 100-120 тысяч – с учетом всех бонусов".

Ну, а все стенания по поводу ограничения зарплат говорят о том, что в системе той или иной госкомпании не хотят разрывать сформировавшуюся круговую поруку, отмечает Алексей Кущ.

"Наблюдательные советы своим решением освящают деятель правлений и советов директоров, а те защищают высокие доходы членов Набсоветов, – поясняет он. – И в этой систем извращенного корпоративного управления забылось, что основным инструментом защиты прав акционера (государства, то есть – всех нас) является контрольно-ревизионная комиссия. Она должна действовать в структурах госкомпаний, контролируя деятельность правления, являясь цепным псом акционеров. Но я что-то не припомню ни одного системного годового отчета таких комиссий, созданных в рамках Набсовета для проверки деятельно управленцев той или иной госкомпании. Отсутствие этой информационной составляющей говорит о том, что никакой борьбы с коррупцией не происходит".

Зарплаты топ-чиновников: коррупционная составляющая

Фиксирование зарплат в любом виде, не является прагматичной политикой, поскольку лишает людей мотивации и сказывается на эффективности управления или работы. А также, безусловно, подогревает потенциальные коррупционные аппетиты, считает политический эксперт Дмитрий Воронков.

"Так что в этом я могу согласиться с господином Коболевым, – отмечает он. – Другое дело, что высокий доход топ-менеджеров должен быть чем-то обусловлен, в частности высоким КПД и результативностью. В нашем же случае, если не брать в расчет победу в суде над "Газпромом", мы увидели лишь "победу" в виде повышающихся тарифов".

Дмитрий Воронков напоминает, что в одном из своих комментариев СМИ Коболев заявлял, что зарплату ему установил Набсовет Нафтогаза на рыночных основаниях.

"Только вот, что это за основания, он так и не потрудился объяснить, – говорит политэксперт. – Создается впечатление, что единственным основанием является то, что народ стал платить значительно более ощутимые суммы за газ – и появилась возможность руководству "Нафтогаза" поощрять самих себя за это успешное "вымогательство". Так что, с моей точки зрения, внутренняя финансовая политика таких структур и финансовые поощрения ее топ-менеджеров должны быть более прозрачными с позиции аргументации. А не политизироваться при каждом неудобном случае".

Зарплаты топ-чиновников: другая сторона медали

Впрочем, отмечает Дмитрий Воронков, есть и другая сторона медали.

"Данная инициатива вполне моет быть инструментов влияния на руководство "Нафтогаза". Напомню, что в апреле Верховная Рада приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в госбюджет-2020. В частности, им предусмотрено ограничение месячного вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и Набсоветов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период действия карантина, – подчеркивает эксперт. – Ключевой момент заключается в том, что речь касается пока только периода карантина".

Соответственно, продолжает Дмитрий Воронков, власть может иметь тут два интереса – электоральный в преддверие выборов (поскольку народ негативно влияет на заоблочные зарплаты топ-чиновников) и контролирующий. То есть – попытка сделать "Нафтогаз" более ручным на фоне требований МВФ расширить полномочия его Набсовета и рассмотреть вопрос об отмене назначения Кабмином главы и членов правления компании.

"Иными словами, "Нафтогаз" потенциально получает слишком много свободы от власти, – поясняет эксперт. – А это означает, что кампания сможет соглашаться не на все ее требования, выдвигаемые в надежде получить новый внешний займ. Так что вероятный политический подтекст в происходящем, скорее всего, есть".

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине в этом году повысят размер минимальной заработной платы почти на 300 грн – до 5 тысяч грн. Согласно предварительному графику, минимальную заработную плату будут повышать осенью и дважды в будущем году. Так, с 1 сентября этого года "минималка" вырастет до 5 тысяч грн. Затем с 1 января 2021 года ее повысят до 6 тысяч грн и с 1 июля – до 6,5 тысяч грн.

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