Зарплаты украинцев выросли почти на четверть: в Кабмине ответили, продолжится ли тенденция

В прошлом году зарплаты граждан Украины выросли почти на четверть. И тенденция повышения заработной платы продолжается в нынешнем году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины (март 2025) Минэкономики.

Зарплата. Фото: из открытых источников

Так, по данным Госстата в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21473 гривен (на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом), в IV квартале 2024 года -24153 гривен (рост на 25,6% соответственно).

"Учитывая данные сайта www.work .ua, эта тенденция продолжается и далее", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, основными стимулирующими факторами влияния на уровень оплаты труда были: рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров.

По данным Минэкономики, в феврале 2025 года количество наемных работников, было на 143 тысячи человек меньше показателей февраля 2024 года, что объясняется также мобилизацией работников и продолжением миграционных процессов.

Кроме того, количество работников было на 782 тыс. человек меньше февраля 2021 года, до полномасштабного вторжения РФ, что в целом негативно повлияло на показатели рынка труда.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на войну зарплаты госслужащих в Украине серьезно превышают средний уровень по стране. при этом их рост происходит не так быстро. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

В марте 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 54,2 тысячи гривен. По сравнению с мартом прошлого года (46,9 тысячи гривен) она увеличилась на 15,6%.



