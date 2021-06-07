Зеленский анонсировал большие налоги для промышленности

Украинский парламент примет два важных закона, которые должны улучшить экологическую ситуацию в стране и наполнить бюджет за счет дополнительных налогов. Об этом во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".



Владимир Зеленский. Фото: ОП

"В Верховной Раде уже появился большой налоговый закон. Мы отправляли, он зарегистрирован. Сложный закон — там много разных налогов: на железную руду и тому подобное. И там очень важный налог есть на выбросы, на CO 2. Вот вам все шаги — я считаю это реформой: модернизация промышленности и большие налоги на выбросы", — сообщил Зеленский.

По его словам, переходный период по модернизации промышленных предприятий в Украине продлится 10-12 лет.

Сейчас первое место в Украине по уровню загрязненности воздуха занимает Мариуполь. В этом городе расположено много металлургических и других промышленных предприятий.

По словам президента, чтобы заставить владельцев крупных промышленных предприятий заботиться об экологии, нужна "политическая воля".

"Если она есть у президента, если она есть у руководства правительства, если она есть у депутатов и у спикера парламента, то будут соответствующие разговоры, введение соответствующих санкций и соответствующие законопроекты", — пообещал Зеленский.

Президент также рассказал о новом законопроекте по управлению отходами, о предотвращении их образования, повторном использовании, переработке отходов на вторичное сырье и их качественной утилизации.



Напомним, в Украине начался полный аудит недр и водных ресурсов. Зеленский также анонсировал новый законопроект и усиление государственного экологического надзора.



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