Зеленский анонсировал большие налоги для промышленности

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Наталья Некрасова
Украинский парламент примет два важных закона, которые должны улучшить экологическую ситуацию в стране и наполнить бюджет за счет дополнительных налогов. Об этом во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".
Владимир Зеленский. Фото: ОП
По его словам, переходный период по модернизации промышленных предприятий в Украине продлится 10-12 лет.
Сейчас первое место в Украине по уровню загрязненности воздуха занимает Мариуполь. В этом городе расположено много металлургических и других промышленных предприятий.
По словам президента, чтобы заставить владельцев крупных промышленных предприятий заботиться об экологии, нужна "политическая воля".
Президент также рассказал о новом законопроекте по управлению отходами, о предотвращении их образования, повторном использовании, переработке отходов на вторичное сырье и их качественной утилизации.
Напомним, в Украине начался полный аудит недр и водных ресурсов. Зеленский также анонсировал новый законопроект и усиление государственного экологического надзора.
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