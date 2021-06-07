logo
Русский Українська

BTC/USD

36132.19

ETH/USD

2785.93

LTC/USD

178.58

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Зеленский анонсировал большие налоги для промышленности
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский анонсировал большие налоги для промышленности

Президент Владимир Зеленский рассказал о новых законах по улучшению экологии в Украине и наполнению госбюджета

сегодня, 14:00
Автор:

Наталья Некрасова

Украинский парламент примет два важных закона, которые должны улучшить экологическую ситуацию в стране и наполнить бюджет за счет дополнительных налогов. Об этом во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Экология" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".

Зеленский анонсировал большие налоги для промышленности

Владимир Зеленский. Фото: ОП

"В Верховной Раде уже появился большой налоговый закон. Мы отправляли, он зарегистрирован. Сложный закон — там много разных налогов: на железную руду и тому подобное. И там очень важный налог есть на выбросы, на CO2. Вот вам все шаги — я считаю это реформой: модернизация промышленности и большие налоги на выбросы", — сообщил Зеленский.

По его словам, переходный период по модернизации промышленных предприятий в Украине продлится 10-12 лет.

Сейчас первое место в Украине по уровню загрязненности воздуха занимает Мариуполь. В этом городе расположено много металлургических и других промышленных предприятий.

По словам президента, чтобы заставить владельцев крупных промышленных предприятий заботиться об экологии, нужна "политическая воля".

"Если она есть у президента, если она есть у руководства правительства, если она есть у депутатов и у спикера парламента, то будут соответствующие разговоры, введение соответствующих санкций и соответствующие законопроекты", — пообещал Зеленский.

Президент также рассказал о новом законопроекте по управлению отходами, о предотвращении их образования, повторном использовании, переработке отходов на вторичное сырье и их качественной утилизации.

Напомним, в Украине начался полный аудит недр и водных ресурсов. Зеленский также анонсировал новый законопроект и усиление государственного экологического надзора.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ