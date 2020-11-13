Жизнь подорожала: ТОП продуктов, цены на которые увеличились

Подорожание продуктов в Украине, вероятно, процесс постоянный. По крайней мере, только за октябрь некоторые продукты питания поднялись в цене фактически на четверть. Впрочем, есть отдельные позиции, которые подешевели, среди них — овощи. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Согласно информации ведомства, за октябрь яйца подорожали на 23,3% (до 22,2 гривны за десяток), сахар — на 22,5% (до 18,3 гривны за килограмм), подсолнечное масло — на 6,9% (теперь средняя цена на него составляет 37,5 гривны за литр).

Осень принесла снижение цен на овощи: морковь в среднем стоила 6,9 грн за кг, что на 12,9% ниже предыдущего месяца. Яблоки подешевели на 12,8% (до 19,5 гривны за килограмм), лук — на 7,2% (до 5,3 гривны за килограмм), капуста — на 4,2% (до 5,8 гривны за килограмм), свекла — на 4,0% (до 5,5 гривны за килограмм).

Курящие граждане теперь будут платить за свою вредную привычку на 2,2% больше — средняя цена на пачку сигарет составила 55,9 грн. А вот водка в цене практически не изменилась, подешевев лишь на 0,1% — ее средняя стоимость составила 92,5 грн за пол литровую бутылку.





Зима не радует нас таким изобилием овощей и фруктов, как лето, но, тем не менее, рацион должен быть разнообразным и максимально полезным. В свое меню стоит включить продукты с богатым витаминным составом, которые помогут укрепить иммунную системы, и тем самым защитить от простудных заболеваний. Так что же покупать в ноябре — читайте в материале "Комментариев".





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