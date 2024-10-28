Зимний кэшбек: Минэкономики объяснило, откуда будут поступать 1000 грн

Государство станет выплачивать по 1000 гривен каждому гражданину Украины в рамках новой программы "Национальный кэшбек". Эти средства можно получить на виртуальную карту, которую легко открыть через приложение "Дия". Об этом сообщил первый замминистра экономики Алексей Соболев во время телемарафона, передает Украинская правда.

Украинцы получат 1000 гривен помощи через карту 'Национальный кэшбэк'

Эту тысячу гривен можно потратить в течение зимних месяцев – декабря, января и февраля. Потратить средства можно на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, пополнение мобильной связи, поездки по транспорту, а также на приобретение украинских книг и другие услуги.

Финансирование для этой программы обеспечивается за счет тех бюджетных программ, которые до конца года не успели использовать выделенные ресурсы. Это позволит избежать возврата денег в бюджет и направить их на помощь населению.

"Кроме того, эти средства мы точно не смогли бы направить на армию, ведь эти средства выделены нашими донорами в наш бюджет, и там есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы ", – добавил Соболев.

Одна из ключевых задач программы — поддержка украинского малого и среднего бизнеса, поскольку большинство средств планируется использовать на местные товары и услуги. Соболев подчеркнул, что люди также смогут передавать полученные средства на нужды вооруженных сил Украины, если пожелают.

Ранее "Комментарии" писали, что украинцы начали получать выплаты по государственной программе "Национальный кэшбек". За сентябрь 646 378 граждан, которые приобрели товары украинского производства, получили на карточки 37,2 миллиона гривен. Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что такая финансовая поддержка особенно важна накануне отопительного сезона.