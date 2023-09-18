АКМУ согласовал продажу страховой компании "Країна" экс-зятю Черновецкого Супруненко

07 сентября 2023 года АКМУ дало разрешение на приобретение Вячеславом Супруненко, которого в свое время журналисты издания Зеркало недели в статье "Дорогая моя столица… Как грабили Киев. Основные схемы" называли "ключевой фигурой центра принятия решений при теневом управлении столицей", более 50% акций АТ "Страховая компания Країна". Компания с уставным фондом почти в 85 млн грн, которая имеет лицензии на осуществление 29 видов страхования, в числе которых 10 – обязательные, по данным сайта Минфин на 30 июня 2023 года по 5 основным видам страхования собрала 158,2 млн грн страховых премий, из которых выплатила примерно 83 млн грн.

АКМУ согласовал продажу страховой компании "Країна" (фото из открытых источников)

Финансовый сектор, по сути базируется на доверии, ведь в обмен на реальные деньги клиент должен получить некие виртуальные услуги, которые нельзя "потрогать руками" как банковские, а получить возможно лишь в будущем при стечении определенных обстоятельств.

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И в данной ситуации очень важно понимать, каков же комплекс или говоря иначе, деловая репутация у страховой компании, а главное – ее владельца.

СК "Краина" работает на страховом рынке с 1994 года. На данный момент владельцем является закрытый инвестиционный фонд "Киви", которому принадлежат 76,21% акций компании. Бенефициаром Фонда по данным аналитического сервиса YouControl, числится Анна Коваленко – депутат Киевгорсовета от партии "Европейская солидарность.

В июне с фамилией депутата оказался связан громкий скандал – известный украинский журналист и телепродюссер Игорь Моляр на своей странице в соцсети Facebook публично обвинил Анну Коваленко в попытке рейдерского захвата его квартиры.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Анну Коваленко в нежелании декларировать имущество на 63 млн грн.

Покупателем выступает Вячеслав Супруненко, который подозревался вместе с сопредседателем Блока Леонида Черновецкого Дмитрием Комарницким в разбойном нападении на адвоката Ивана Гранцева и разыскивался Интерполом.

Как сообщал рух "Чесно", уже в 2016-м году стало известно о схемах братьев Супруненко, которые помогли им приватизировать помещения в центре Киева. В 2018-м году принадлежащий Вячеславу Супруненко "Киевхлеб", контроль над которым был им получен в бытность у власти Леонида Черновецкого, смог победить в тендере на поставку хлеба для школ Дарницкого района столицы. Впрочем, "победа" была сомнительной, поскольку чиновники управления образования райадминистрации, якобы, просто прописывали его условия под компанию Супруненко. Весной 2023 года стало известно, что банк "Асвио", который принадлежит братьям Супруненко, помог государственному "Укрэксимбанку" оспорить продажу заложенного в госбанке имущества обанкротившегося полиграфического предприятия "Блиц-информ".

считают, что Супруненко вполне может разделять пророссийскую позицию своего бывшего тестя Леонида Черновецкого, поскольку Вячеслав Супруненко никогда не называл вооруженный конфликт в Украине "войной", поддерживает отношения с бывшими членами ныне запрещенной партии ОПЗЖ, например, с Вадимом Столаром. И если Столар хотя бы через благотворительный фонд помогает украинской армии, то Супруненко "ни возможностей, ни времени для приближения победы над врагом не находит".

Стоит отметить, что при согласовании сделки АКМУ не обращал внимание на комплекс как продавца, так и покупателя страховой компании. Теперь слово за Национальным банком Украины, который как регулятор финансового рынка должен окончательно утвердить сделку.

Напомним, что НБУ ранее уже отказывал в покупке финучреждений на основании комплекс. Так, в феврале 2021 года НБУ отказал Сергею Тигипко в покупке "Проминвестбанка" после "всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка.