Арсен Жумадилов закупает китайские томографы, которые врачи не смогут использовать, - Сазонов

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Станислав Молчанов
Директор ГП "Медичні
закупівлі" Арсен Жумадилов закупает китайские томографы по стоимости
оригинала, которые не соответствуют техническим требованиям, заявил на своей
странице в Facebook
политический эксперт Кирилл Сазонов.
При этом, по его
словам, "АФС
Медицинтехнік" принадлежит
компании "АФС Медицинтехнік ГМБХ". Этой компанией, отмечает Сазонов, в свою
очередь владеет гражданин России Александр Халимов, который через другие свои
фирмы сотрудничает, помимо прочих, с Минобороны РФ. Так что, пишет Сазон, выбор
компании для получения 15 миллионов очевидно очень странный.
Кроме того,
Сазонов отметил, что предлагаемые томографы — не оригинальное оборудование, а
китайские аналоги, которые Арсен Жумадилов якобы закупает по цене сопоставимой
со стоимостью оригинала. По мнению эксперта, оборудование не соответствует
техническим характеристикам, которые указаны в конкурсе.
Напомним, в Минздраве заявили, что Украина
может закупить
российскую вакцину от коронавируса.
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