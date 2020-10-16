Арсен Жумадилов закупает китайские томографы, которые врачи не смогут использовать, - Сазонов

Директор ГП "Медичні закупівлі" Арсен Жумадилов закупает китайские томографы по стоимости оригинала, которые не соответствуют техническим требованиям, заявил на своей странице в Facebook политический эксперт Кирилл Сазонов.

" На китайских томографах заработают все, кроме украинской медицины и украинских пациентов. Начнем с того, что "Медичні закупівлі" объявили конкурс на закупку томографов, в котором победила компания "АФС Медицинтехнік". Эта компания якобы является официальным представителем Philips в Украине", — написал эксперт.

При этом, по его словам, "АФС Медицинтехнік" принадлежит компании "АФС Медицинтехнік ГМБХ". Этой компанией, отмечает Сазонов, в свою очередь владеет гражданин России Александр Халимов, который через другие свои фирмы сотрудничает, помимо прочих, с Минобороны РФ. Так что, пишет Сазон, выбор компании для получения 15 миллионов очевидно очень странный.

Кроме того, Сазонов отметил, что предлагаемые томографы — не оригинальное оборудование, а китайские аналоги, которые Арсен Жумадилов якобы закупает по цене сопоставимой со стоимостью оригинала. По мнению эксперта, оборудование не соответствует техническим характеристикам, которые указаны в конкурсе.

"Господин Жумадилов закупает дешевое китайское оборудование, по цене оригинала, которое затем наши врачи не смогут использовать в своей работе. И все это пытаются прикрыть "экономией бюджета", хотя по факту это его прямое и бессмысленное растрачивание", — подытожил Кирилл Сазонов.

Напомним, в Минздраве заявили, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!