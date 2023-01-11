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Банки заинтересовались ОВГЗ: Минфину удалось привлечь 23,5 миллиарда

Министерство финансов на аукционах по продаже военных облигаций смогло привлечь в госбюджет 23,52 млрд грн (в эквиваленте).

сегодня, 11:15
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Автор:

Давиденко Евгения

В ходе аукциона 10 января наблюдался рост спроса со стороны банковских учреждений, пишет Финклуб.

Банки заинтересовались ОВГЗ: Минфину удалось привлечь 23,5 миллиарда

Фото: https://pixabay.com/


Согласно данным, обнародованным Министерством финансов, от продажи полуторагодичных облигаций внутреннего государственного займа удалось привлечь в бюджет сразу 20,54 миллиарда гривен под 19,24% годовых.


Речь идет о единственном выпуске бенчмарк-ОВГЗ, которые Нацбанк разрешил банкам включать в покрытие обязательных резервов с 11 января.


Вместе с тем Минфин разместил шестимесячные облигации в гривне на 332,56 миллиона гривен под 14% годовых и двухлетние облигации внутреннего государственного займа на 26,51 миллиона гривен под 19,5%.


Минфин также предлагал валютные ценные бумаги. Так, ведомство привлекло $40,17 миллионов от продажи шестимесячных долларовых облигаций, предложив доходность 4,25% годовых и 29,37 миллионов евро, реализовав шестимесячные ОВГЗ в евро под 3% годовых.


Как известно, Министерство финансов на аукционе 3 января привлекло от размещения облигаций 1,078 миллиард гривен.


Мы писали , что Национальный банк Украины предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа. По оценкам НБУ, такой шаг будет способствовать более активному участию банков на первичном рынке ОВГЗ и избеганию соответственно эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году и абсорбции части свободной ликвидности банковской системы. Соответствующие изменения приняты решением Правления Национального банка Украины, которое вступает в силу 10 января 2023 года.



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Источник: https://finclub.net/
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