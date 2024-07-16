Банку "Альянс" придется заплатить 1,7 миллиарда гривен "Укрэнерго"

Банк "Альянс", являющийся одним из фигурантов уголовного дела НАБУ о хищении государственных средств НЭК "Укрэнерго", вынужден будет заплатить госкомпании 1,7 миллиарда гривен по договору банковской гарантии и признать поражение в хозяйственном процессе.

Дело против скандального банка "Альянс". Фото из открытых источников

К такому выводу можно прийти, опираясь на свежее решение Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда Верховного суда, существенно упростившее взыскание гарантийных обязательств с банков, пишет издание KP.UA. При этом авторы предполагают, что риск банкротства финансового учреждения существенно возрастает, ведь сумма долга, которую нужно будет погасить, превышает капитал "Альянса".

Издание напоминает, что весной 2022 года крупный энергетический трейдер, связываемый с Игорем Коломойским, ООО "Юнайтед Энерджи", обратилась в НЭК "Укрэнерго" за электроэнергией. Покупатель предоставил гарантию от банка "Альянс". Когда "Юнайтед Энерджи" не рассчиталась за поставленную электроэнергию, "Укрэнерго" направило запрос на погашение долга в банк. Тот платить отказался. Помимо уголовного дела о хищении государственных средств также "Укрэнерго" судится с "Альянсом" в хозяйственном суде.

"Основной аргумент "Альянса" неизменен: платить нечего, потому что "Укрэнерго" ненадлежащим образом оформила запрос на погашение гарантии и вообще могло бы самостоятельно проверить "Юнайтед Энерджи", чтобы не ввязываться с ним в неприятности. Другими словами, банк рассчитывал, что "Гарантия не выстрелит". Рассчитаться по ней будет еще той проблемой для финучреждения. Ведь выплатить сразу 1,7 миллиарда гривен будет означать фактически превысить весь собственный капитал банка", – говорится в статье.

Отметим, по состоянию на 31 декабря 2023 года капитал банка "Альянс" составил чуть более 1 миллиарда гривен, в то же время банк отчетности не обнародовал.

Несколько недель назад Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда кардинально изменила практику по спорам о взыскании банковской гарантии. На это обратил внимание юрист компании "Василий Кисиль и партнеры" Богдан Шабаровский. Кроме рассмотрения дела по существу, в мотивационной части судьи предоставили ряд общих толкований, на которые теперь в своей практике будут ссылаться все остальные судьи во всех спорах. В том числе и те, кто будет рассматривать дело "Укрэнерго" и "Альянса".

"Новация в том, что получатель (бенефициар) гарантии не должен доказывать нарушение должником базовых обязательств. А должен просто предъявить формально правильно оформленный документ. И если он отвечает всем критериям, гарантия должна быть безусловно оплачена. Другими словами, вводится принцип "плати, а потом доказывай" (если считаешь, что были какие-то нарушения)", – говорится в статье.

В частности, суд ссылается на ряд международных норм, где указано, что уплата гарантий является безусловной обязанностью гаранта.

По мнению Шаборовского, новый подход упрощает работу суда и жизни бенефициаров, потому что существенно сужает предмет доказывания. Впрочем, это может привести к тому, что стороны будут злоупотреблять этим правом на безусловное получение гарантий и будут выполнять договоры за счет средств банков. И тогда финучреждение должно будет взимать средства с должника в качестве непросто регресса.

"Из-за изменения судебной практики банки, вероятнее всего, будут выдавать гарантии только под обеспечение (ипотеку, залог движимого имущества, поручительства), а стоимость этой финансовой услуги вырастет. Все это делает гарантию каким-то слишком специфическим способом обеспечения исполнения обязательств", – считает Шабаровский.

"Впрочем, на примере спора между банком "Альянс" и НЭК "Укрэнерго" можно прийти и к другим выводам. Очевидно, что с рынка предоставления банковских гарантий должны будут уйти "слабые" игроки. Не будет и речи о нарушении нормативов кредитных рисков на одного клиента или других, что поставят под сомнение финансовую стабильность банка в случае выплаты по гарантии. Да, это вероятно будет передел рынка в пользу крупных игроков. Но также и очищение от схем и долгов, когда создается только видимость гарантированных сделок", - добавляют авторы публикации.

"Учитывая, скольким государственным структурам банк "Альянс" отказал в погашении гарантий на надуманных основаниях — новая практика Верховного суда позволит значительно уменьшить судебные издержки в государственном секторе по меньшей мере по спорам с этим финучреждением", — резюмирует издание.