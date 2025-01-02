Богачи продолжают богатеть: их состояние достигло нового рекорда

По данным Bloomberg, совокупное состояние 500 самых богатых людей мира в прошлом году впервые превысило 10 триллионов долларов. Их состояние в 2024 году выросло на 1,5 триллиона долларов, что стало историческим рекордом. Значительная часть этого прироста пришлась на лидеров технологического сектора.

Состояние самых богатых людей мира выросло до нового рекорда

Возглавляет список миллиардеров Илон Маск с состоянием 432 миллиарда долларов, которые за год увеличились на рекордные 203 миллиарда. На втором месте – основатель Amazon Джефф Безос с 239 миллиардами долларов. Третье место занимает Марк Цукерберг, чье состояние оценивается в 207 миллиардов.

В десятку также вошли основатели технологических компаний, таких как Google (Ларри Пейдж и Сергей Брин), Oracle (Ларри Эллисон). Они с основателями других бигтехов – Дженсеном Хуаном (Nvidia) и Майклом Деллом (Dell) возглавляют список тех, чье состояние за год выросло больше всего. На их компании приходится 43% общего прироста состояния миллиардеров.

Среди богатейших бизнесменов есть и представители других отраслей. Основатель LVMH Бернар Арно, состояние которого оценивают в 176 миллиардов долларов, занял пятое место, а легендарный инвестор Уоррен Баффет со 142 миллиардами долларов завершает десятку лидеров.

Единственным украинцем в списке 500 самых богатых людей мира остался Ринат Ахметов. Его состояние выросло на 379 миллионов долларов и сейчас оценивается в 6,22 миллиарда.

10 самых богатых людей мира в 2025 году:

1. Илон Маск – 432 миллиарда долларов

2. Джефф Безос – 239 миллиардов долларов

3. Марк Цукерберг – 207 миллиардов долларов

4. Ларри Эллисон – 192 миллиарда долларов

5. Бернар Арно – 176 миллиардов долларов

6. Ларри Пейдж – 168 миллиардов долларов

7. Билл Гейтс – 159 миллиардов долларов

8. Сергей Брин – 158 миллиардов долларов

9. Стив Балмер – 147 миллиардов долларов

10. Уоррен Баффет – 142 миллиарда долларов

Рекордный рост состояния миллиардеров подчеркивает глобальное неравенство и доминирование технологического сектора в мировой экономике. В то же время экономисты предупреждают, что это может усилить социальную напряженность во многих странах.

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