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Богачи продолжают богатеть: их состояние достигло нового рекорда

Состояние самых богатых людей мира превысило 10 триллионов долларов.

сегодня, 09:55
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Автор:
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Slava Kot

По данным Bloomberg, совокупное состояние 500 самых богатых людей мира в прошлом году впервые превысило 10 триллионов долларов. Их состояние в 2024 году выросло на 1,5 триллиона долларов, что стало историческим рекордом. Значительная часть этого прироста пришлась на лидеров технологического сектора.

Богачи продолжают богатеть: их состояние достигло нового рекорда

Состояние самых богатых людей мира выросло до нового рекорда

Возглавляет список миллиардеров Илон Маск с состоянием 432 миллиарда долларов, которые за год увеличились на рекордные 203 миллиарда. На втором месте – основатель Amazon Джефф Безос с 239 миллиардами долларов. Третье место занимает Марк Цукерберг, чье состояние оценивается в 207 миллиардов.

В десятку также вошли основатели технологических компаний, таких как Google (Ларри Пейдж и Сергей Брин), Oracle (Ларри Эллисон). Они с основателями других бигтехов – Дженсеном Хуаном (Nvidia) и Майклом Деллом (Dell) возглавляют список тех, чье состояние за год выросло больше всего. На их компании приходится 43% общего прироста состояния миллиардеров.

Среди богатейших бизнесменов есть и представители других отраслей. Основатель LVMH Бернар Арно, состояние которого оценивают в 176 миллиардов долларов, занял пятое место, а легендарный инвестор Уоррен Баффет со 142 миллиардами долларов завершает десятку лидеров.

Единственным украинцем в списке 500 самых богатых людей мира остался Ринат Ахметов. Его состояние выросло на 379 миллионов долларов и сейчас оценивается в 6,22 миллиарда.

10 самых богатых людей мира в 2025 году:

  • 1. Илон Маск – 432 миллиарда долларов
  • 2. Джефф Безос – 239 миллиардов долларов
  • 3. Марк Цукерберг – 207 миллиардов долларов
  • 4. Ларри Эллисон – 192 миллиарда долларов
  • 5. Бернар Арно – 176 миллиардов долларов
  • 6. Ларри Пейдж – 168 миллиардов долларов
  • 7. Билл Гейтс – 159 миллиардов долларов
  • 8. Сергей Брин – 158 миллиардов долларов
  • 9. Стив Балмер – 147 миллиардов долларов
  • 10. Уоррен Баффет – 142 миллиарда долларов

Рекордный рост состояния миллиардеров подчеркивает глобальное неравенство и доминирование технологического сектора в мировой экономике. В то же время экономисты предупреждают, что это может усилить социальную напряженность во многих странах.

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Источник: https://www.bloomberg.com/billionaires/
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