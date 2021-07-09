Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз эксперта

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Вечканова Елена
Жаркими температурами отличается не только погода
за окном, но и происходящее на валютных биржах. Итогами курсовых скачек
уходящей недели, а также прогнозом курса валют на следующую неделю с порталом
"Комментарии" поделился старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
Доллар слегка опустится вниз на следующей неделе июля. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
По словам Вадима Иосуба, с прошлого четверга
официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,23 до 27,30 грн
(+0,3%).
При этом спред (разница между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и
тот же момент времени на какой-либо актив — ред.) между средней покупкой и
средней продажей сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого снижения
курса продажи по сравнению с покупкой, заметил Вадим Иосуб.
Таким образом эксперт прогнозирует, что в
ближайшую неделю украинцам следует ожидать незначительного снижения курса
доллара к гривне.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой неутешительный прогноз насчет курса
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