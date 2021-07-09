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Главная Новости Бизнес финансы Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз эксперта
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Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз эксперта

Специалист считает, что в ближайшую неделю курс доллара немного снизится

сегодня, 17:17
Автор:

Вечканова Елена

Жаркими температурами отличается не только погода за окном, но и происходящее на валютных биржах. Итогами курсовых скачек уходящей недели, а также прогнозом курса валют на следующую неделю с порталом "Комментарии" поделился старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз эксперта

Доллар слегка опустится вниз на следующей неделе июля. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"За неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному и при этом незначительно. Запаздывающий курс НБУ еще рос, на других же сегментах рынка доллар снизился на 0,1-0,2%", — отметил эксперт.

По словам Вадима Иосуба, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,23 до 27,30 грн (+0,3%).

"Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,36/27,38 до 27,30/27,33 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,18/27,40 до 27,16/27,35 (-0,1%/-0,2%)", — поясняет аналитик.

При этом спред (разница между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на какой-либо актив — ред.) между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, заметил Вадим Иосуб.

Таким образом эксперт прогнозирует, что в ближайшую неделю украинцам следует ожидать незначительного снижения курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,25 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,1/27,3 грн", — резюмирует специалист.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой неутешительный прогноз насчет курса Bitcoin дают эксперты. Подробнее о том, на сколько способна упасть е-валюта, читайте в нашем материале.


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Источник: https://comments.ua/ua
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