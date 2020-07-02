Что будет с курсом доллара после отставки Смолия: прогноз экспертов

После подачи главы Национального банка Украины Якова Смолия в отставку в Сети нарастает паника из-за вероятного скачка курса доллара к гривне. В материале "Комментариев" эксперты прокомментировали, может ли увольнение руководителя НБУ ударить по валютным показателям.

Так, сегодня курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля вырос на 32 копейки в сравнении с закрытием предыдущей сессии.

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак уверен, что если на смену Смолию придут сторонники "продуктивной" эмиссию, то Украину ждут большие проблемы.

"Сейчас НБУ эмитирует гривну, выкупая с рынка доллары в золото-валютные резервы (ЗВР). Это – хороша эмиссия. Гривен становится в обороте всё больше, но под каждую есть ЗВР, есть соответствующим образом подкрепленная валюта. Потому говорит о том, что НБУ "засушивает" экономику, не выпуская гривны, является не корректным, - пояснил эксперт. - Если же выпуск денег будет происходить без увеличения ЗВР, то не обеспеченная валютой гривна будет убегать в доллары, которых будет не хватать. После решения о такой эмиссии граждане, банки, иностранцы поймут, что вскоре гривна упадет – и начнут закупать доллар наперед, по пока приемлемому курс. В результате ажиотажа курс может прыгнуть до 50 грн за доллар".

Падение курса гривны приведет, по словам Тараса Козака, к инфляции в районе 20%, а то и выше.

"Импорт, которого у нас довольно много – одежда, обувь, продукты, энергетические товары, – вырастет в цене. Потому что мы покупаем всё это за валюту, которая станет дороже, – поясняет эксперт. – Начнется и рост цен внутренних производителей, потому часть их затрат – это всё тот же импорт, к примеру, нефть, газ и т.д. Мы вернемся в 90-е. Легко раскрутить маховик инфляции. Продавцы, представители сферы услуг будут поднимать цены на продукцию, стараясь опередить инфляцию. Как следствие – разрушится макро-финансовая стабильность, которая у нас есть. И которую мы не ценим, когда она есть".

А вот глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко отмечает понятность недовольства "коллективного запада", но не видит вероятности "взлета" курса валюты.

"Без контроля над НБУ ты не можешь контролировать страну реально. А значит становишься заложником "доброй политической воли". А она – категория переменчивая, – отмечает Оксана Чепижко. – При этом, безусловно, стоит ожидать попыток Запада оставить всё нынешнее руководство НБУ при власти, различными способами "уговаривая" Банковую. Результат этих "уговоров" мы увидим в ближайшее время. И, думаю, Смолия таки "дожмут", поменяв пока на компромиссную фигуру. Но, естественно, никакого "доллара по сто" не будет. Финансовая ситуация в этом квартале в случае отставки главы НБУ не изменится".

Напомним, появилась реакция МВФ на отставку главы НБУ Смолия.

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