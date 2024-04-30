Что будет с курсом валют в мае: какие факторы и как могут на это повлиять

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Кравцев Сергей
Курс доллара пересек психологическую отметку в 40 грн, поставив несколько исторических рекордов. МВФ же шокировал прогнозом, что к 2027 году он превысит 50 грн. На фоне таких новостей в апреле издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов: какие ожидания от курса валют в мае? Какие факторы и как могут на это повлиять? О том, что удалось выяснить читайте далее в материале.
Курс гривны. Фото из открытых источников
Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поясняет:
По факту, продолжает эксперт, мы имеем выполнение финансовых обещаний нашими международными партнерами. К ним добавились сверхплановые поступления от Швейцарии, конфискация российских активов в США и некоторые перспективы этого процесса в ЕС.
Экономический эксперт Даниил Монин считает, что в целом сейчас ощутимо изменение политики НБУ в работе по курсообразованию гривны.
По его мнению, в принципе, НБУ может себе это позволить, имея рекордно низкую инфляцию (по итогам года вышла на уровень ниже 3,5%).
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