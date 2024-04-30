Что будет с курсом валют в мае: какие факторы и как могут на это повлиять

Курс доллара пересек психологическую отметку в 40 грн, поставив несколько исторических рекордов. МВФ же шокировал прогнозом, что к 2027 году он превысит 50 грн. На фоне таких новостей в апреле издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов: какие ожидания от курса валют в мае? Какие факторы и как могут на это повлиять? О том, что удалось выяснить читайте далее в материале.

Курс гривны. Фото из открытых источников

Нет негативных факторов, чтобы гривна не укреплялась

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поясняет:

"Курс гривны к доллару будет в мае зависеть исключительно от решений НБУ по поддержке национальной валюты на межбанке. Все остальные факторы могут приводить к колебаниям не более чем на 2-3%".

По факту, продолжает эксперт, мы имеем выполнение финансовых обещаний нашими международными партнерами. К ним добавились сверхплановые поступления от Швейцарии, конфискация российских активов в США и некоторые перспективы этого процесса в ЕС.

"Пока я не вижу никаких негативных экономических факторов, чтобы гривна не укреплялась на валютном рынке", – констатирует Виталий Шапран.

Ожидаем ослабление гривны в диапазоне 39,5-40,0 в мае

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что в целом сейчас ощутимо изменение политики НБУ в работе по курсообразованию гривны.

"Если ранее Нацбанк старался держать курс, продавая по 3 млрд долларов на межбанковском рынке, то сейчас, продавая на межбанке 2 млрд долларов в месяц, регулятора ослабляет гривну", – отмечает эксперт.

По его мнению, в принципе, НБУ может себе это позволить, имея рекордно низкую инфляцию (по итогам года вышла на уровень ниже 3,5%).

"Поэтому, – резюмирует Даниил Монин, скорее всего, нас ожидает продолжение политики управляемой девальвации нацвалюты – и ослабление гривны в диапазоне 39,5-40,0 в мае".

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