Что происходит с курсом гривны: какой прогноз на январь

Спрос на доллары и евро в Украине в конце декабря 2023 года резко взлетел. Как рекордно взлетел и доллар, преодолев новый психологический рубеж. А 2 января стало известно, что НБУ снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подорожал до нового исторического максимума (38,0839 грн за 1 доллар). О чем говорят такие качели с курсом? Можно ли сказать, что в данной ситуации, когда задерживается утверждение нового пакета помощи от западных партнеров, это – тревожный сигнал? Какой курс можно ожидать в январе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Фактически происходит регулирование курса со стороны Нацбанка

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников не усматривает ничего чрезвычайного в том, что перед новым годом немного "поехал" официальный курс, наличные курсы.

"Минфин планировало выйти на 1 января с курсом 40,1 грн к доллару. А среднегодовой в 2024-м – примерно 41,5 грн за доллар. У нас многолетняя тенденция, когда плановые параметры курса не выполняются. А при такой ситуации не поступает нужный объем средств в госбюджет. Ведь все пошлины, которые выплачиваются в долларах, вся валютная выручка, которую заводят и продают в Украине, предполагают привязку к официальному курсу. Как следствие – имеем еще больший дефицит бюджета из-за неправильного планирования", – поясняет эксперт.

Так что, продолжает он, официальный курс в 38 с копейками – это ручные действия Минфина и НБУ с тем, чтоб хоть немного подтянуться к плановым показателям.

"Думаю, такая ситуация будет сохраняться и в начале января. Фактически происходит регулирование курса со стороны Нацбанка, – отмечает Алексей Плотников. – Ну, а по наличным операциям доллар у нас всегда чуть дороже, чем по безналу. Поэтому где-то "выстреливает" 39-40. Но, опять же, это никакой не обвал, не нужно паниковать. Речь исключительно о тенденциях, связанных с выравниванием планирования со стороны НБУ и Минфина".

По мнению эксперта, в январе официальный курс будет, скорее всего, в районе 38-39, в обменниках – 39-40.

"А что будет в феврале, во многом зависит от ситуации на поле боя, с иностранной помощью Украине, с финансовой политикой в нашей стране", – констатирует Алексей Плотников.

На курс сейчас влияет несколько факторов

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поясняет, что на курс сейчас, кроме ситуации на поле боя, влияет несколько факторов.

Во-первых – будет масштабное финансирование Украины со стороны США и ЕС или нет.

"Если Конгресс примет пакет о многомиллиардной помощи, если то же самое сделает Евросоюз – у нас вероятна даже ревальвация. А пока – имеем фактор неопределенности, потому гривна ослабла. Часть населения активно скупает валюту", – отмечает эксперт.

Во-вторых – начало года, это традиционное время ослабления гривны. Экспорт идет слабо, а импортерам нужна валюта, рассказывает Александр Охрименко.

В-третьих, Нацбанк тоже опасается. Кто знает, что там будет с финансированием? И в какой-то мере экономит валюту. Что отражается на межбанке, где курс уже 38 и выше.

"Пока не будет определенность с масштабным финансированием Украины со стороны наших международных партнеров (а определенность тут должна появиться в течение января-февраля), гривна продолжит слабеть", – прогнозирует эксперт.

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