Что происходит с курсом гривны: какой прогноз на январь

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Кравцев Сергей
Спрос на доллары и евро в Украине в конце декабря 2023 года резко взлетел. Как рекордно взлетел и доллар, преодолев новый психологический рубеж. А 2 января стало известно, что НБУ снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подорожал до нового исторического максимума (38,0839 грн за 1 доллар). О чем говорят такие качели с курсом? Можно ли сказать, что в данной ситуации, когда задерживается утверждение нового пакета помощи от западных партнеров, это – тревожный сигнал? Какой курс можно ожидать в январе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Курс валют. Фото: из открытых источников
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников не усматривает ничего чрезвычайного в том, что перед новым годом немного "поехал" официальный курс, наличные курсы.
Так что, продолжает он, официальный курс в 38 с копейками – это ручные действия Минфина и НБУ с тем, чтоб хоть немного подтянуться к плановым показателям.
По мнению эксперта, в январе официальный курс будет, скорее всего, в районе 38-39, в обменниках – 39-40.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поясняет, что на курс сейчас, кроме ситуации на поле боя, влияет несколько факторов.
Во-первых – будет масштабное финансирование Украины со стороны США и ЕС или нет.
Во-вторых – начало года, это традиционное время ослабления гривны. Экспорт идет слабо, а импортерам нужна валюта, рассказывает Александр Охрименко.
В-третьих, Нацбанк тоже опасается. Кто знает, что там будет с финансированием? И в какой-то мере экономит валюту. Что отражается на межбанке, где курс уже 38 и выше.
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