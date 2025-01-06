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Что происходит в начале 2025 года: действительно ли украинцы выгребают в банках всю валюту

НБУ более чем в два раза сократил расходы на поддержку гривны

сегодня, 09:47
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Кравцев Сергей

Спрос на валюту резко снизился в начале 2025 года. Национальный банк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные НБУ.

Что происходит в начале 2025 года: действительно ли украинцы выгребают в банках всю валюту

Курс валют. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Нацбанк в течение недели 30 декабря 2024 года – 3 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 744,10 млн долларов. Это в 2,2 раза меньше, чем рекордный объем с начала войны неделей ранее — 1,625 млрд долларов.

Спрос на валюту резко вырос в декабре, и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.

Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекроет интервенции на межбанке.

Читайте также на портале "Комментарии" — гражданам Украины нужно быть готовыми к тому, что в течение 2025 года состоятся три волны обесценивания гривны. Первая – в марте, вторая – в июле и третья, соответственно, в ноябре. Так тремя волнами мы выйдем на параметры, которые прогнозировали международные и наши национальные институции, когда доллар дорастет до 45 гривен. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.

Также издание "Комментарии" сообщало - Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару как средство снижения инфляции. Ситуация на валютном рынке будет "устойчивой". Такое заявление сделал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

"Традиционно НБУ не дает прогнозов по динамике обменного курса. В то же время мы традиционно подчеркиваем, что мы нацелены на обеспечение постоянства валютного рынка", — сказал замглавы НБУ.




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