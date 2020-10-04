Денис Шмыгаль заявил, что в Украине через 15 лет не будет денег на пенсии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине существует вероятность того, что уже через 15 лет государство не сможет выплачивать пенсии. Об этом глава правительства сказал во время лекции студентам Львовской политехники, передает "ЛИГА".



Шмыгаль считает, что проблемы с выплатой пенсий в Украине могут возникнуть на фоне старения нации. Он отметил, что если в стране будет сохраняться текущая демографическая тенденция, то правительство уже через 15 лет столкнется с тем, что пенсии будет платить не чем.

По его словам, придется повышать налоги, чтобы предприятия смогли содержать Пенсионный фонд. В то же время, глава правительства акцентирует внимание на том, что повышение налогов в два и больше раза невозможно.

Альтернативой Денис Шмыгаль называет накопительную пенсионную систему. Он заявляет, что каждый украинец должен начать самостоятельно беспокоиться о своей пенсии.

Ранее "Комментарии" писали, что Денис Шмыгаль во время посещения Луганской области пообещал государственную помощь жителям, чье жилье было уничтожено или частично разрушено во время пожаров.

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