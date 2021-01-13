Е гроши: кому подходят онлайн-кредиты

О таком виде кредитования, как онлайн-кредиты, сегодня знают практически все. Благодаря своим преимуществам займы в сети стали настолько популярными, что люди начали отдавать им предпочтение, обходя стороной стандартные банковские учреждения. Это и неудивительно, ведь куда удобней оформить займ, не выходя из дома или офиса, заполнив для этого лишь несколько полей в аппликационной форме.

Микрозаймы — отличный способ быстро получить прибыль. Фото: Є Гроші

Быстрые кредиты от современных микрофинансовых организаций чаще всего предполагают небольшие суммы денег. В более редких случаях они выдают долгосрочные займы, которые оформляются на несколько месяцев или полгода. О том, кому подходят онлайн-кредиты рассказали специалисты Е гроши — одного из ведущих лидеров на рынке микрозаймов Украины.



Одной из главных причин, почему компания заслужила лидерство среди других МФО, стала ее целенаправленность. Благодаря четко разработанной программе предоставления займов практически каждый совершеннолетний украинец может оформить кредит в этой организации. Сервис Е гроши выдает кредиты как для личного бизнеса, так и различных нужд рядовых граждан. Компания выдает кредиты следующих типов:



Для студентов. Для пенсионеров. Для мам в декрете. Для заемщиков с плохой кредитной историей.

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Е гроши предлагает взять кредит студентам по выгодным условиям: без предоставления справки о доходах, без поручителей и очередей. Обычные банки часто отказывают студентам в займе по причине статуса официально безработных. В сервисе Е Гроши на это не обращают внимания. Чтобы получить микрозайм совершеннолетний студент должен заполнить аппликационную форму онлайн и привязать карту банка. Решение в среднем принимается в течение 5-10 минут.

Кредиты для пенсионеров — отдельный тип микрозаймов, которые предоставляет компания. Поскольку они остаются самой незащищенной и малообеспеченной частью населения, им нередко приходится обращаться за материальной помощью, чтобы элементарно оплатить коммунальные платежи и купить продукты. В сервисе Е гроши для пенсионеров действуют льготные ставки на все займы, а первый кредит выдается под 0%.



Компания выдает кредиты женщинам в декрете без отказов. Обычно получить кредит в декретном отпуске достаточно сложно, поскольку стандартные банки боятся выдавать деньги заемщикам без постоянного источника дохода. В сервисе Є гроші эта процедура проходит достаточно быстро. Источник и размер дохода не имеют значения.



Получить кредит с плохой кредитной историей в обычных банках практически невозможно. Любые конфликтные ситуации с большими или маленькими финансовыми организациями зачастую ставят большой крест на возможности взять кредит еще раз. Информация по кредитной истории сохраняется в БКИ и может быть затребована заемщиками и кредиторами. В сервисе Е гроши можно взять кредит даже с плохой историей. Чтобы увеличить свои шансы на получение займа, клиенту необходимо грамотно заполнить аппликационную форму и указать достоверные данные о прошлых кредитах.



Как оформить микрозайм

Необходимо выбрать одно из доступных кредитных предложений на сервисе Е гроши. Заполнить все поля аппликационной формы (в т.ч. паспорт и идентификационный номер налогоплательщика), указывая только достоверные данные. Указать сумму займа и сроки для его погашения. Выполнить привязку карты любого украинского банка и подписать соглашение со всеми условиями кредитного договора. Отправить форму и подождать ответа системы.

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