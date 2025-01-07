Его не остановить: НБУ назвал причины роста курса доллара

В декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился из-за роста бюджетных расходов. Кроме того, повлияли операции бизнеса в конце года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (январь 2025 года).

Курс валют. Фото: из открытых источников

"Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты (до 5,3 млрд долларов)", — говорится в отчете.

В то же время среднемесячный обменный курс гривны в декабре умеренно девальвировал (на 1,0%), учитывая увеличение спроса на валюту, отметили в НБУ.

"Для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции до цели 5% НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%", — говорится в отчете.

Чистый спрос на наличном рынке сохранялся на уровне предыдущего месяца, а разница между наличным и официальным курсами в течение декабря составляла около 1%, добавили в НБУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало — гражданам Украины нужно быть готовыми к тому, что в течение 2025 года состоятся три волны обесценивания гривны. Первая – в марте, вторая – в июле и третья, соответственно, в ноябре. Так тремя волнами мы выйдем на параметры, которые прогнозировали международные и наши национальные институции, когда доллар дорастет до 45 гривен. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.

Экономист отметил, что относительно той тенденции, которая есть и которая продолжится, то порадоваться можно разве что тем украинцам, у которых сбережения в долларах или они получают зарплату в долларах. Обычных украинцев вряд ли порадует курсовая политика.



