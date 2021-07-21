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Главная Новости Бизнес финансы Эксперты предсказывают сильный рост курса Bitcoin: на сколько может вырасти криптовалюта
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Эксперты предсказывают сильный рост курса Bitcoin: на сколько может вырасти криптовалюта

Мнение по поводу курса Bitcoin высказали 42 эксперта

сегодня, 12:35
Автор:

Денис Подставной

Эксперты дали прогноз касательно главной криптовалюты. Об этом пишет издание ixbt. 

Эксперты предсказывают сильный рост курса Bitcoin: на сколько может вырасти криптовалюта

Сильный рост курса Bitcoin. Фото из открытых источников

Прогнозами на будущую стоимость Bitcoin поделились сорок два эксперта. Они являются учеными и работниками организаций, которые связанны с цифровой валютой. 

Большая часть опрошенных, а именно 61%, сошлись во мнении о том, что данная криптовалюта сейчас является недооцененной. Специалисты считают, что к концу этого года Bitcoin может вырасти в цене до 66 тысяч долларов за одну монету. 

Отмечается, что данный прогноз является более оптимистичным, чем тот, что эти же эксперты давали в прошлом году. В прошлом они спрогнозировали меньший (на 28%) рост. 

Ожидается, что к 2025 году курс криптовалюты может вырасти до 318 тысяч долларов, а после этого будет наблюдаться более быстрый рост. По их мнению, к 2030 году Bitcoin может "взлететь" до 4 миллионов долларов за монету. 

54% опрошенных уверены, что к 2050 году данная валюта будет доминировать в мировой системе финансов. Однако, 44% думают, что этого может не случиться. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный аналитик сделал прогноз по поводу курса главной криптовалюты. На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал график с индикатором изменения стоимости данной валюты. Эксперт считает, что Bitcoin ожидает резкий скачок курса. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что эксперт обозначил диапазон стоимости Bitcoin на ближайшее будущее. По его мнению, криптовалюту ждут не лучшие времена и цена за неё может очень сильно опустится. 



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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/07/19/bitcoin-318-000-2025-2030-4.html
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