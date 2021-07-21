Эксперты предсказывают сильный рост курса Bitcoin: на сколько может вырасти криптовалюта

Эксперты дали прогноз касательно главной криптовалюты. Об этом пишет издание ixbt.

Сильный рост курса Bitcoin. Фото из открытых источников

Прогнозами на будущую стоимость Bitcoin поделились сорок два эксперта. Они являются учеными и работниками организаций, которые связанны с цифровой валютой.

Большая часть опрошенных, а именно 61%, сошлись во мнении о том, что данная криптовалюта сейчас является недооцененной. Специалисты считают, что к концу этого года Bitcoin может вырасти в цене до 66 тысяч долларов за одну монету.

Отмечается, что данный прогноз является более оптимистичным, чем тот, что эти же эксперты давали в прошлом году. В прошлом они спрогнозировали меньший (на 28%) рост.

Ожидается, что к 2025 году курс криптовалюты может вырасти до 318 тысяч долларов, а после этого будет наблюдаться более быстрый рост. По их мнению, к 2030 году Bitcoin может "взлететь" до 4 миллионов долларов за монету.

54% опрошенных уверены, что к 2050 году данная валюта будет доминировать в мировой системе финансов. Однако, 44% думают, что этого может не случиться.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный аналитик сделал прогноз по поводу курса главной криптовалюты. На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал график с индикатором изменения стоимости данной валюты. Эксперт считает, что Bitcoin ожидает резкий скачок курса. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что эксперт обозначил диапазон стоимости Bitcoin на ближайшее будущее. По его мнению, криптовалюту ждут не лучшие времена и цена за неё может очень сильно опустится.

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