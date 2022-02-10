"Это вообще правомерно?": украинские предприниматели возмущены требованиями Monobank

Украинцы в Сети возмущены действиями одного из банков в Украине.

Фото из открытых источников

Украинский предприниматель Максим Соловьев на своей странице в Facebook выразил возмущение, касаемо ситуации с Monobank, с которой он столкнулся впервые.

"Monobank потребовал акт выполненных работ на сумму услуг полученные ФОПом. Я что-то пропустил? Оплачивая налоги, нужно ещё отчитываться перед банком? ",- пишет Максим Соловьев.

В своем негодовании от сложившейся ситуации Соловьев задается вопросом правомерны ли такие действия и называет их "странными".

"Угрожать блокировкой счета если не дадим банку акт это мягко говоря странно", — отмечает Соловьев.

Некоторые комментаторы под постом начали писать, что они уже на протяжении нескольких лет также сталкиваются с такой же ситуацией в разных банках.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Кабмине назвали дату, когда энергосистема будет работать в изолированном режиме. Украинская энергосистема полностью готова протестировать свою работу в изолированном от других соседних энергосистем режиме. Обнародовал это руководитель министерства энергетики Герман Галущенко, проводя брифинг в четверг, 10 февраля.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Мошенники обманули клиентов Monobank. Банк объявил вознаграждение в полмиллиона за информацию об аферистах.

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