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"Это вообще правомерно?": украинские предприниматели возмущены требованиями Monobank

"Оплачивая налоги, нужно ещё отчитываться перед банком?", - возмутился один из украинских предпринимателей

сегодня, 20:30
Автор:

Станислав Молчанов
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Украинцы в Сети возмущены действиями одного из банков в Украине. 

"Это вообще правомерно?": украинские предприниматели возмущены требованиями Monobank

Фото из открытых источников

Украинский предприниматель Максим Соловьев на своей странице в Facebook выразил возмущение, касаемо ситуации с Monobank, с которой он столкнулся впервые. 

"Monobank потребовал акт выполненных работ на сумму услуг полученные ФОПом. Я что-то пропустил? Оплачивая налоги, нужно ещё отчитываться перед банком? ",- пишет Максим Соловьев. 

В своем негодовании от сложившейся ситуации Соловьев задается вопросом правомерны ли такие действия и называет их "странными". 

"Угрожать блокировкой счета если не дадим банку акт это мягко говоря странно", — отмечает Соловьев. 

Некоторые комментаторы под постом начали писать, что они уже на протяжении нескольких лет также сталкиваются с такой же ситуацией в разных банках. 

”Это вообще правомерно?”: украинские предприниматели возмущены требованиями Monobank - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Кабмине назвали дату, когда энергосистема будет работать в изолированном режиме. Украинская энергосистема полностью готова протестировать свою работу в изолированном от других соседних энергосистем режиме. Обнародовал это руководитель министерства энергетики Герман Галущенко, проводя брифинг в четверг, 10 февраля.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Мошенники обманули клиентов Monobank. Банк объявил вознаграждение в полмиллиона за информацию об аферистах. 

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Источник: https://www.facebook.com/100000828604930/posts/4741882499182657/
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