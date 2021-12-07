Европейский центробанк изменит дизайн банкнот евро

Европейский центральный банк анонсировал изменение дизайна банкнот евро после проведения консультаций с гражданами ЕС, а процесс, как ожидается, завершится в 2024 году. Об этом идет речь в заявлении центробанка, пишет международное издание Еuronews.

Евро (фото из открытых источников)

Дизайн банкнот евро – политически щепетильный вопрос. В типичных изображениях на банкнотах – например, знаменитых поэтов, композиторов или построек – есть риск того, что то или иное государство почувствует себя недостаточно представленным или недооцененным.

“Банкноты евро никуда не денутся. Они являются ощутимым и видимым символом того, что мы вместе в Европе, особенно во времена кризиса, и на них по-прежнему большой спрос. Через 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения”, – сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Процесс редизайна начнется с создания фокус-групп, которым будет поручено собрать мнения людей со всей еврозоны о возможных темах для будущих банкнот евро. Тематическая консультативная группа, в которую войдут по одному эксперту от каждой страны еврозоны, затем представит краткий список новых тем Управляющего совета ЕЦБ. Современный дизайн банкнот евро основан на теме "эпох и стилей".

Напомним, европейский центральный банк (ЕЦБ) начинает программу по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора. Общая сумма выделяемых на это средств составит рекордные 750 млрд евро. Срок реализации программы, которая получила название Pandemic Emergency Purchase Programme, составит один год. Таким образом банкиры решили поддержать экономику европейских стран, которая пострадала от пандемии коронавируса. Отмечается, что месячный объем выкупаемых акций составит до 120 млрд евро. Общий портфель ценных бумаг ЕЦБ превысил отметку в 2,6 трлн евро. Руководство ЕЦБ подчеркивает, что они готовы сделать для поддержания финансовой стабильности все, что от них потребуется.

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