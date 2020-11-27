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Главная Новости Бизнес финансы Facebook запустит свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
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Facebook запустит свою криптовалюту Libra в начале 2021 года

Руководители проекта утверждают, что Libra является залогом децентрализации криптовалюты

сегодня, 12:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Facebook запустит криптовалюту Libra в январе следующего года. Об этом сообщают Financial Times три источника. Бюджет проекта значительно урезали, как отмечает издание.

Facebook запустит свою криптовалюту Libra в начале 2021 года

Фото: из открытых источников

Социальная сеть приступила к тестированию в июне прошлого года. Партнерами Libra являются 27 компаний. В их числе оказались Visa, Mastercard, Uber, eBay и Spotify. Планируется запустить только криптовалюту, привязанную к доллару, как сообщает один из источников. Проект должен быть одобрен швейцарским финансовым регулятором FINMA, добавили все три собеседника. Швейцарская компания отказалась давать комментарии. 

Напомним, ранее компания хотела назвать криптовалюту Facebook coin. Facebook презентовала проект 18 июня 2019 года. По официальным данным, курс Libra будет определяться на основе валютной корзины из доллара, евро, иены и фунта стерлингов. 

Руководители проекта утверждают, что Libra является залогом децентрализации криптовалюты.

"Он (блокчейн) децентрализован — значит управляют блокчейном много разных организаций, а не одна. Это делает систему более справедливой", — отметил Марк Цукерберг.

Ранее "Комментарии" сообщали, что нападение с ножом в Швейцарии признали терактом исламистов.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-facebook-cryptocurrency/facebook-cryptocurrency-libra-to-launch-as-early-as-january-but-scaled-back-ft-idUSKBN2870UY
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