"Финансовая оборона Украины": НБУ запустил сайт с ответами на самые распространенные вопросы

В пресс-службе Национального банка сообщают, что запущен в работу сайт о функционировании финансовой системы и банковских услугах для украинцев в период военного положения.

Фото иллюстративное / Pixabay

На сайте можно найти шесть основных разделов: гривна, иностранная валюта, карты, кредиты, депозиты, страхование и дополнительное седьмое, на котором собраны вопросы предоставления остальных финансовых услуг.

В этих разделах есть следующая информация:

— какие ограничения на трансграничные переводы,

— как снять наличные в магазине, аптеке или АЗС,

— каким образом проверить подлинность банкноты,

— как снять наличные на временно оккупированных или находящихся под угрозой оккупации территориях,

— где можно обменять наличную гривну на местную валюту в Венгрии, Молдове, Румынии, Словакии и Австрии,

— существующие ограничения на снятие иностранной валюты,

— на каких территориях разрешена покупка иностранной валюты,

— финансовые правила для граждан на временно оккупированных или находящихся под угрозой оккупации территориях,

— можно ли открыть валютную карту и как совершать переводы в валюте,

— как заказать или перевыпустить платежную карту на территориях, где нет отделений банков/ они не работают,

— что делать, если платежная карта потеряна/украдена,

— как обслуживаются кредиты в период военного положения,

— как работает система страхования,

— можно ли забрать депозит,

– основные мошеннические схемы и средства киберзащиты.

На сайте есть информация о военных облигациях, работе отделений банков в регионах, деятельности кредитных союзов. Граждане смогут узнать, что делать, если зарплатные карты были оформлены в российских банках. А именно: АО "Международный резервный банк" и "Проминвестбанк".

Как сообщал портал, о ситуации в финансовой сфере рассказал министр финансов Сергей Марченко.



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