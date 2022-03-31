"Финансовая оборона Украины": НБУ запустил сайт с ответами на самые распространенные вопросы

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Козлова Альбіна
В пресс-службе Национального банка сообщают, что запущен в работу сайт о функционировании финансовой системы и банковских услугах для украинцев в период военного положения.
Фото иллюстративное / Pixabay
На сайте можно найти шесть основных разделов: гривна, иностранная валюта, карты, кредиты, депозиты, страхование и дополнительное седьмое, на котором собраны вопросы предоставления остальных финансовых услуг.
В этих разделах есть следующая информация:
— какие ограничения на трансграничные переводы,
— как снять наличные в магазине, аптеке или АЗС,
— каким образом проверить подлинность банкноты,
— как снять наличные на временно оккупированных или находящихся под угрозой оккупации территориях,
— где можно обменять наличную гривну на местную валюту в Венгрии, Молдове, Румынии, Словакии и Австрии,
— существующие ограничения на снятие иностранной валюты,
— на каких территориях разрешена покупка иностранной валюты,
— финансовые правила для граждан на временно оккупированных или находящихся под угрозой оккупации территориях,
— можно ли открыть валютную карту и как совершать переводы в валюте,
— как заказать или перевыпустить платежную карту на территориях, где нет отделений банков/ они не работают,
— что делать, если платежная карта потеряна/украдена,
— как обслуживаются кредиты в период военного положения,
— как работает система страхования,
— можно ли забрать депозит,
– основные мошеннические схемы и средства киберзащиты.
На сайте есть информация о военных облигациях, работе отделений банков в регионах, деятельности кредитных союзов. Граждане смогут узнать, что делать, если зарплатные карты были оформлены в российских банках. А именно: АО "Международный резервный банк" и "Проминвестбанк".
Как сообщал портал, о ситуации в финансовой сфере рассказал министр финансов Сергей Марченко.
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