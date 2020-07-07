Фонд гарантирования вкладов могут признать неконституционным: что это значит

Уже в среду Конституционный суд Украины может признать нелегитимной деятельность Фонда гарантирования вкладов за последние восемь лет. Об этом сообщает Лига.Нет.

По данным источника, если работа Фонда не соответствовала Конституции, то от него останется лишь "юрлицо - недееспособное и уязвимое к тысячам судебных исков". Тем более, прецеденты уже были. В 2019 году суд нашел расхождения с Конституцией Украины в "Законе о Нацкомисии по энергетике", и ее деятельность оказалась нелегитимной. Тогда суд указал, что решение о неконституционности НКРЭКП вступает в силу только через полгода – этого времени должно было хватить на то, чтобы Верховная Рада привела закон о Комиссии в соответствие с Конституцией.

Что, скорее всего, будет дальше:

- тысячи новых судовых процессов;

- новые выплаты вкладчикам остановятся, а старые ждет юридический казус;

- крупные вкладчики проиграют;

- новые банкротства невозможны;

- новый закон появится не сразу;

- ревизия национализации "ПриватБанка".

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