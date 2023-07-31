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Фонд гарантирования вкладов возобновит судебные иски против "Укрфинанса" после решения Верховного Суда

Решение Верховного Суда открывает возможность возобновить рассмотрение дел для возвращения государству окончательного контроля над "Укринбанком".

сегодня, 16:02
Автор:
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Slava Kot
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Фонд гарантирования вкладов возобновляет судебные иски к финансовой компании "Укрфинанс" для возвращения государству окончательного контроля над "Укринбанком". Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд гарантирования вкладов возобновит судебные иски против "Укрфинанса" после решения Верховного Суда

Решение Верховного Суда открывает возможность возобновить рассмотрение производств по компании "Укрфинанс"

Как говорится в пресс-релизе Фонда, 19 июля Большая Палата Верховного Суда оставила в силе свое предыдущее решение от 10 декабря 2019 года о том, что "Укринком" не является правопреемником прав и обязанностей "Укринбанка" и оставила без рассмотрения заявление "Укринкома".


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Данное решение Большой Палаты Верховного суда открывает возможность для Фонда возобновить рассмотрение двух дел для возвращения государству окончательного контроля над "Укринбанком", рассмотрение которых было приостановлено до окончания пересмотра Большой Палатой Верховного Суда дела №909/758/17.

Фонд уже обратился с ходатайствами в Верховный Суд и Хозяйственный суд Луганской области о возобновлении процесса по делам №913/266/20 и №826/15260/17, касающиеся возвращения государству контроля над “Укринбанком”.

Верховный Суд принял решение, которым фактически в очередной раз подтверждена невозможность функционирования банковского учреждения вне правового поля.

Таким образом, как отмечает Фонд, Большая Палата ВС оставила в силе предварительные выводы, сделанные в постановлении Большой Палаты ВС от 10 декабря 2019 года по делу № 925/698/16 в споре ПАО "Укринком" по ЧАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" о том, что:

  • - ПАО "Укринком" не является правопреемником прав и обязанностей ПАО "Укринбанк";
  • - отмена судом или признание неправомерным (незаконным) решением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) о введении временной администрации или начале процедуры ликвидации банка не означает автоматического прекращения управления банком Фондом.

“В случае пересмотра этого решения снова возникла бы правовая неопределенность вокруг ПАО "УКРИНБАНК", что дало бы возможность бывшим собственникам Банка совершать действия, направленные на вывод активов банковского учреждения и уклонение от расчета с вкладчиками и кредиторами Банка. Таким образом, очередная попытка бывших акционеров "УКРИНБАНКА" получить судебное решение, которое позволило бы отступить от установленной практики, оказалась безуспешной”, — говорится в сообщении Фонда.

Напомним, ПАО "УКРИНБАНК" был признан неплатежеспособным постановлением Правления НБУ от 24 декабря 2015 г. № 934, с 23 марта 2016 г. в Банке начата процедура ликвидации. Вскоре после указанного решения НБУ бывшие владельцы Банка инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры его вывода с рынка, перерегистрировали его в Северодонецке и заменили в ЕГР название и статус юридического лица на ПАО "Укринком", которое провозгласило себя правопреемником Банка. Как следствие – ПАО "Укринбанк" со всеми его активами было фактически выведено из-под контроля Фонда, а расчеты с кредиторами остановлены. К тому времени Фонд уже выплатил вкладчикам банка 1,8 млрд. грн. По состоянию на 01.06.2023 г. остатки требований кредиторов ПАО "УКРИНБАНК" составляют 2,9 млрд грн.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zYDabn4ZCjX5peGKs2S5TuHSRVPQPVUKUoMWV7PZKS3Gm4xKq11d8HGix8WKv5bUl&id=100064811406096&mibextid=qC1gEa&paipv=0&eav=Afa2stp8caY_1BI-xh3AkQ6WqHmPUx4XkwAvOLGnbOqcBOQcfXA-HJS0foTr1Ezy_aU&_rdr
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