Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых спортсменок в мире: среди них одна украинка

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В рейтинг под номером семь вошла и украинская теннисистка Элина Свитолина, которая за год заработала почти шесть с половиной миллионов долларов. Из этой суммы более миллиона - за рекламные контракты.

Победительницей же стала японская теннисистка Наоми Осака, суммарный доход которой составил 37 миллионов 400 тысяч долларов. Также в тройке теннисистки Серена Уильямс (36 миллионов долларов дохода) и Эшли Барти (13 миллионов 100 тысяч долларов).

Также в десятке Бьянка Андрееску, Габрина Муругуса, Софья Кенин, Анджелика Кербер и американская футболистка Алекс Морган.

Детально с рейтингом можно ознакомиться здесь.

Как ранее сообщали "Комментарии", журналисты американского журнала Forbes впервые составили рейтинг самых успешных пользователей TikTok. Как оказалось, с помощью одного лишь мобильного приложения можно зарабатывать миллионы долларов.

Самой высокооплачиваемой звездой TikTok оказалась 19-летняя американка Эдисон Рэй Истерлинг. С помощью видеороликов в приложении она всего лишь за год заработала 5 миллионов долларов. При этом за ее творчеством следят около 54 миллионов подписчиков. Благодаря этому, бывшая студентка Луизианского университета может прилично зарабатывать на рекламе. Рэй предложили сотрудничество такие компании как Daniel Wellington и Reebok.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!