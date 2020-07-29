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Главная Новости Бизнес финансы "Газпром" перестал владеть судном, способным достроить Северный поток-2
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"Газпром" перестал владеть судном, способным достроить Северный поток-2

Российский газовый монополист вывел из своей собственности потенциального трубоукладчика газопровод

сегодня, 16:51
Автор:

Владимир Лавский
"Газпром" перестал владеть судном, способным достроить Северный поток-2

Российский Газпром вывел из структуры своей собственности трубоукладчик Академик Черский. Судно называют единственным трубоукладчиком, который способен завершить строительство Северного-потока-2. Как сообщает РБК, Газпром не указал, что владеет Академиком Черским в своем квартальном раскрытии информации, тогда как еще до начала 2020 года он числился в составе  ООО "Газпром флот".

По информации агентства, в этом году судно перешло во владение АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ), который еще 31 марта входил в группу Газпрома. После этого Фонд якобы сменил "прописку" с Самары на Санкт-Петербург.

В то же время СТИФ все еще действующее юридическое лицо и названия не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после чего поменял и гендиректора: им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева), воспользовавшись правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска, предполагает агенство.

Как ранее сообщали "Комментарии", у Газпрома серьезные финансовые проблемы. 


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