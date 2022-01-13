Где купить криптовалюту в Украине: 5 бирж, на которых цифровые деньги можно приобрести за гривну

Наиболее простой и удобный способ купить криптовалюту – воспользоваться услугами специализированной биржи. Издание "Комментарии" со ссылкой на "Минфин" подготовило список бирж, где криптовалюту можно купить за гривну. Все криптобиржи в перечне требуют оплаты комиссии и имеют версии сайта на украинском или русском языке.

Криптовалюта - фото из открытых источников

Binance

Криптобиржа основана относительно недавно — в 2017 году, однако уже стала крупнейшей компанией по продаже криптовалюты в мире.

В общей сложности на платформе имеется 351 криптовалюта, однако большинство из них не удастся купить за национальную валюту гривну — для совершения этой операции придется открыть долларовый счет. Однако некоторые из виртуальных валют все же можно приобрести, оплачивая гривной.

Комиссия за введение гривны составляет 0,65%, за куплю-продажу – 0,1%. За гривну всего доступно 64 криптовалюты.

Huobi

Криптобиржа занимает третье место в рейтинге крупнейших компаний и начала свою деятельность еще в 2013 году.

Данных относительно того, какая комиссия взимается за ввод и вывод гривни, а также сколько криптовалют доступно для покупки за гривну, не предоставлено на сайте. Что касается пополнения гривневого депозита, то во время этой операции комиссия не предусматривается. Однако переводить деньги можно только через сервис Advcash, а не с банковской карты, поэтому уплатить комиссию все же потребуется: за пополнение кошелька гривной комиссия составляет 3,5%.

Whitebit

Эта криптобиржа несколько меньше предыдущих, поскольку начала свою деятельность недавно – в 2019 году.

Whitebit – единственная криптобиржа, где есть возможность пополнить гривневый счет банковской картой без уплаты комиссии. Однако такая возможность представлена только для владельцев карты "Монобанк".

Комиссия за вывод денег составляет 0,7% вне зависимости от банка.

За гривну на этой криптобирже можно приобрести 12 криптовалют, а комиссия за куплю-продажу составит 0,1%.

Exmo

Деятельность этой криптобиржи направлена на государства Восточной Европы, где она считается самой большой.

Комиссия за пополнение гривневого счета составляет 1% + 5 гривен, а вывод денег потребует комиссии в 1,49%. Комиссия за операции на этой криптобирже самая большая – 0,3%.

Kuna

Хотя эта криптобиржа зарегистрирована в Великобритании, однако она считается первой украинской компанией по продаже криптовалюты.

Комиссия за пополнение гривневого счета составляет 1,5% + 5 гривен, за вывод средств необходимо будет уплатить 1,5% комиссии. Комиссия за совершение сделки купли-продажи на платформе составляет 0,25%.

В общей сложности на этой криптобирже можно приобрести 20 криптовалют за гривну.

Как сообщали ранее "Комментарии", американцы научились мелькнуть криптовалюту прямо в автомобиле Tesla.

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