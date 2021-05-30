Где в рейтинге Forbes оказались дети Павла Дурова

Дети российского программиста, основателя социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг самых богатых наследников. Об этом сообщает Forbes.

Павел Дуров - фото из открытых источников

По информации журналистов, на сегодняшний день состояние Дурова насчитывают 17,2 миллиарда долларов. Также известно о том, что программист имеет двух детей от предыдущего брака: дочь (2009 года рождения) и сына (2010 года рождения). На данный момент актуальное наследство каждого из них составило бы по 8,6 миллиарда долларов.

Хотя родители и подробно скрывают информацию о своих чадах, но журналистам удалось выяснить некоторые детали. Так при составлении рейтинга работникам издания удалось узнать имя сына российского бизнесмена. По их данным, его зовут Михаил. Мать детей и бывшая жена Дурова Дария Бондаренко сейчас проживает в Барселоне. Бывшие супруги познакомились еще во время учебы в университете. Тогда будущий программист учился на филолога, а его избранница училась на историческом факультете и была главным редактором студенческой газеты.

Таким образом актуальный капитал Павла Дурова позволил его детям занять 6 место в списке самых богатых наследников по рейтингу Forbes.

Напомним, что российский предприниматель и долларовый миллиардер Павел Дуров призвал всех людей учиться потреблять меньше, а создавать больше. Он уверен в том, что современный маркетинг делает все для того, чтобы человек хотел приобрести последнюю модель смартфона или новенькие смарт-часы. Но именно с этого момента и начинается большинство наших проблем – нам кажется, что все время чего-то не хватает.

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