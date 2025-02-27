Гетманцев назвал причины массового закрытия ФЛПов: не работали как следует

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Slava Kot
В январе 2025 года было зафиксировано рекордное количество закрывшихся ФЛП – более 61 тысячи. Как объясняет председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, частично ФЛП закрылись из-за повышения налогов. Однако еще одной причиной Гетманцев называет то, что некоторые ФЛПы не работали как следует.
Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников
Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады рассказал о причинах закрытия рекордного количества ФЛП и частично согласился, что закрытие связано с повышением налогов.
Однако председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считает, что некоторые ФЛП работали по определенной схеме уклонения от налогов, поэтому прекратили свою деятельность в январе.
Согласно данным платформы "Опендатабот", за время войны в Украине было открыто 763 759 новых ФЛП, в то время как 684 995 предпринимателей закрыли свое дело.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с марта на ФЛПам придется платить новые штрафы.
Также "Комментарии" писали, что в Украине ввели специальный порядок закрытия ФЛП.
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