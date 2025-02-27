Гетманцев назвал причины массового закрытия ФЛПов: не работали как следует

В январе 2025 года было зафиксировано рекордное количество закрывшихся ФЛП – более 61 тысячи. Как объясняет председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, частично ФЛП закрылись из-за повышения налогов. Однако еще одной причиной Гетманцев называет то, что некоторые ФЛПы не работали как следует.

Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады рассказал о причинах закрытия рекордного количества ФЛП и частично согласился, что закрытие связано с повышением налогов.

"Когда мы говорим о закрытии 60 тыс. ФЛП в январе мы говорим о том, что это произошло в результате объективных обстоятельств, основным из которых, безусловно, является то, что мы ввели дополнительный платеж — военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы и возобновили уплату ЕСВ", — ответил Гетманцев.

Однако председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считает, что некоторые ФЛП работали по определенной схеме уклонения от налогов, поэтому прекратили свою деятельность в январе.

"За период Великой Войны у нас увеличилось количество ФЛПов на 150 тыс. Говорит ли это о том, что у нас увеличивается экономика нашего государства пропорционально? Вряд ли. Речь идет о том, что схема измельчения достаточно широко используется средним и крупным бизнесом с целью уклонения от налогообложения. Поэтому, когда мы говорим о количестве ФЛПов в Украине, а это 2 млн 140 тыс., то вряд ли мы можем говорить о том, что это все малые предприниматели, которые работают и соответствующим образом осуществляют свой бизнес", — сказал политик.

Согласно данным платформы "Опендатабот", за время войны в Украине было открыто 763 759 новых ФЛП, в то время как 684 995 предпринимателей закрыли свое дело.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с марта на ФЛПам придется платить новые штрафы.

Также "Комментарии" писали, что в Украине ввели специальный порядок закрытия ФЛП.