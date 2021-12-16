Стало известно, сколько денег на новогодние елки потратили украинские города

Новогодняя елка. Фото из открытых источников

Традиция, начало которой уже трудно отследить, становится все дороже и дороже для налогоплательщиков. В этом году, по подсчетам журналистов, только областные центры потратили на свои главные новогодние елки чуть меньше ста миллионов гривен. Такие подсчеты провели в сюжете программы "Деньги" на телеканале "2+2".

В программе журналисты подсчитали, сколько мэры городов потратили на подготовку к новогодним праздникам и Рождеству. Оказалось, что в среднем расходы не превышали отметку в три миллиона гривен. Некоторые города оказались значительно более экономными и выделили в разы меньшие суммы. Как, например, Житомир (110 тысяч грн), Львов (242 тысячи грн), Луцк (728 тысяч грн), Хмельницкий (770 тысяч грн).

Но другие города гуляли на широкую ногу.

Так, на пятом месте рейтинга самых дорогих елок оказалась Винница. Здесь на праздники потратили 3,15 млн. грн. Почти миллион – на саму елку, еще 300 тысяч – на ее демонтаж.

Четвертое место у Черкасс. Здесь бюджет вдвое больше – 6,8 млн грн.

На третьем месте – Харьков, где 10 миллионов ушло на украшение города, а 9,5 млн на сладкие подарки детям.



Столица Украины в этом году оказалась на втором месте. Киев выделил 27 млн грн, правда, только 5 из них бюджетны. Остальные, якобы дают спонсоры.

И самое дорогое празднование пройдет в Днепре. Здесь на украшение города ушло 62 млн. грн. и все они из бюджета, на елку же выделили 12,5 млн. грн. Это рекорд в истории подготовки к Новому году в Украине, отмечают журналисты.



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