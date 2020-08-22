Госрасходы покрывают только 12% всего фармрынка Украины

Основная часть государственных расходов в сфере здравоохранения направлена на заработную плату персонала и поддержание инфраструктуры больниц. Тогда как только 12% всего фармацевтического рынка Украины покрывают госраходы. Об этом сообщает "Зеркало недели".

По данным издания, в Украине в прошлом году государственное финансирование здравоохранения находилось практически на уровне 1991 года. Так, в 1991-м расходы на здравоохранение государственного и местных бюджетов составляли 3,3% ВВП, а в 2019-м — 3,6%. Такой показатель ниже референтного значения ВОЗ и втрое меньше, чем в среднем по ЕС. Добавим, что в конце 90-х и начале 2000-х были скачки до 6,7%, но показатель не был удержан.

Сообщается, что общие расходы (с учетом частных расходов граждан) на здравоохранение в Украине сопоставимы со средними по ЕС: составляют 8,6% от ВВП. При этом 58% всех расходов на здравоохранение в нашей стране составляют частные расходы домохозяйств. Данные Всемирного банка свидетельствуют, что это один из самых высоких показателей в мире, находящийся на уровне с Ираком, Египтом и Кыргызстаном. Отмечается, что непрозрачная система неофициальных платежей за медицинские услуги продолжает существовать в Украине в течение всех 29 лет независимости. А низкая эффективность как государственных, так и частных расходов - одна из самых больших проблем украинской системы здравоохранения.

Так, даже небольшие госрасходы на лекарства до 2015 года были неэффективными и коррумпированными, говорится в статье. По данным Центра противодействия коррупции, закупочные цены Минздрава на лекарства по отдельным направлениям (например, взрослая и детская онкология) были завышены на 30–50%. Тогда как экономии удалось достичь за счет организации закупок через международные организации в 2015–2018 годах и создания независимого закупщика ГП "Медицинские закупки Украины". Однако, отмечает издание, в последнее время Минздрав пытается вернуться к практике централизации закупок, что не соответствует концепции реформы здравоохранения.

Напомним, в Минздраве заявили, что регионы обеспечены лекарствами по всем программам.

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