Готов ли мир простить украинцам долги: почему Киев тянет с вопросом - что стоит на кону

Международный валютный фонд ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг. Правильно ли это в условиях российской агрессии? Почему украинские власти на фоне продолжающейся войны не идут на реструктуризацию долга? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Деньги. Фото из открытых источников

Переговоры о реструктуризации могут вестись, но не в публичной плоскости

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин поясняет:

"Мы достоверно не знаем, насколько глубоко вели переговоры о реструктуризации. Насколько я понимаю, разговоры есть. Но нам не сообщат с вами об этом, пока не будут достигнуты какие-то договоренности".

По словам эксперта, сохранение Украиной подходов к обслуживанию долга является хорошим примером страны, которой можно доверять.

"Тем более, мы сейчас получаем внешнюю помощь, которая нам и помогает рефенансировать эти долги. Тот же МВФ оказывает нам поддержку. Что абсолютно не исключает проведение переговоров о реструктуризации или о списании какой-то части долга, – отмечает Анатолий Амелин. – Но, подчеркиваю, это не для публичной дискуссии. Потому что подобные диалоги сразу ухудшают кредитные рейтинги страны и создают сложности для обслуживания долга и привлечении новых кредитов".

Учитывая текущие обстоятельства, впору проводить не только реструктуризацию, но и частичное списание долгов с нашего государства

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат считает, что Украине необходимо было еще сразу после широкомасштабного российского вторжения начать конструктивный диалог о пересмотре условий обслуживания государственных долгов. Полномасштабная война – более чем существенная причина для этого, уверен он.

"То, что это не было сделано, я рассматриваю как критическую ошибку руководства Министерства финансов, после которой руководителя и ответственных лиц этого министерства нужно сменить. И провести расследование на предмет выявления личных интересов и связей вышеупомянутых лиц с конкретными внешними кредиторами", – отмечает Андрей Гарнат.

Он напоминает, что Минфин откладывает на осень переговоры о реструктуризации государственного долга. И на этот же период приходится выплата в $2 млрд по еврооблигациям, которые весной на вторичном рынке финансовыми спекулянтами перекупались с доходностью до 250%.

"Между тем, нам из-за "требований" МВФ в разное время в Украине легализовывались вредоносные решения. К примеру, введение депонирования на НДС счетах, система блокировки налоговых накладных, откладывание на неопределенный срок введения Налога на выведенный капитал и многое другое, – подчеркивает Андрей Гарнат. – Учитывая текущие обстоятельства, и то, что Украина сдерживает наступление агрессора, который грозит всей Европе, впору проводить не только реструктуризацию, но и частичное списание долгов с нашего государства".

Вопрос реструктуризации – это вопрос качества госаппарата, это вопрос того же уровня, что и налоговая реформа, судебная реформа и прочее

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович акцентирует, что реструктуризация долгов Украины – вопрос не только военного, но и мирного времени.

"Это и вопрос связанных лиц и торговли инсайдерской информацией, т.е. вопрос недобросовествности должностных лиц министерства финансов и НБУ, – отмечает он. – А, если есть факты недобросовестности, т.е. использования должностных полномочий в личных интересах, то и вопрос реструктуризации долга нужно ставить, учитывая этот фактор. Если фамилии должностных лиц, которых подозревали в такой деятельности до войны, а также фамилии должностных лиц сегодня – не меняются, то и действия их будут продиктованы личным интересом".

По мнению Павла Себастьяновича, общественный интерес требует дополнительного ресурса, реструктуризации, для чего есть все основания.

"Но личный интерес требует выполнения негласных договоренностей, – акцентирует он. – Поэтому наши должностные лица и саботируют процесс. Хотя война – очевидный форс-мажор, и речь может идти не только об отсрочке, но и о частичном списании долга. Вопрос реструктуризации – это вопрос качества госаппарата, это вопрос того же уровня, что и налоговая реформа, судебная реформа и прочее. Во власти нет людей, которым нужна модернизация нашего госаппарата. К сожалению".

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия – государство-террорист: Украина может запустить процесс — почему до сих пор Запад медлит.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!