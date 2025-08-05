Илон Маск получит невероятное вознаграждение в 29 миллиардов долларов

Компания Tesla наградила своего генерального директора и основного акционера Илона Маска акциями на сумму около 29 миллиардов долларов в рамках нового соглашения о зарплате. Соглашение призвано сохранить миллиардера у руля компании во время решающего перехода от основного автомобильного бизнеса, испытывающего трудности, до эры роботов-такси и человекоподобных роботов.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Tesla объявила о планах предоставить Маску почти 96 миллионов новых акций, по текущим ценам оцениваемых в 29 миллиардов долларов. Новый пакет частично компенсирует предварительное соглашение о компенсации, заключенное еще в 2018 году на 50 миллиардов долларов, которое суд штата Делавер признал недействительным из-за нарушений в процедуре его утверждения.

Однако Маск обжаловал это решение в марте 2025 года, заявив о многочисленных юридических ошибках. По данным Bloomberg Billionaires Index состояние Маска составляет 352 миллиарда, что делает его самым богатым человеком в мире. Однако бонус от Tesla сделает его еще богаче. Новые акции будут доступны для Маска только при условии, что он останется на ключевой руководящей должности в Tesla до 2027 года.

Новость о гигантском бонусе для Маска вызвала рост акций Tesla более чем на 2%, хотя всего в 2025 году акции компании потеряли около 25% стоимости. Однако в 2024 году Tesla имела прирост в 63%.

Как объясняют у Tesla, компания давно перестала быть просто производителем электромобилей. Она претендует на лидерство в сфере искусственного интеллекта, автономного транспорта и робототехники. Именно Маск считается двигателем этого прорыва.

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