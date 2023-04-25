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Индекс курицы: какая цена килограмма куриного филе в разных странах мира

Аналитики подсчитали, что самое дешевое куриное филе продается в Индии, а самая дорогая страна по этому показателю стала Исландия.

25 апреля 2023, 15:00
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Автор:

Slava Kot

Сравнивая цену килограмма куриного филе между разными странами мира, аналитики ресурса The Page пришли к выводу, что в Украине одни из самых дешевых показателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование The Page.

Индекс курицы: какая цена килограмма куриного филе в разных странах мира

Индекс курицы. Фото из открытых источников

Средняя стоимость килограмма куриного филе в Украине составляет 143 гривны. Среди проанализированных стран более дешевая цена только в Индии – 136 гривен. Чуть дороже, чем в Украине цена в Китае – 146 гривен.


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Самая дорогая цена килограмма куриного филе оказалась в Исландии – 663 гривны. На втором месте оказалась Франция – 519 гривен, а тройку лидеров замыкает США – 415 гривен.

Общий рейтинг выглядит так:

  • Индия – 136 грн;
  • Украина – 143 грн;
  • Китай – 146 грн;
  • Бразилия – 149 грн;
  • ЮАР – 160 грн;
  • Казахстан – 173 грн;
  • Кения – 211 грн;
  • Польша – 218 грн;
  • Чили – 285 грн;
  • Австралия – 297 грн;
  • США – 415 грн;
  • Франция – 519 грн;
  • Исландия – 663 грн.

Исследователи также проанализировали цену на килограмм куриного филе по сравнению со средними показателями зарплат. Самый низкий показатель наблюдался в США – 0,1% средней зарплаты потратит житель Вашингтона на покупку килограмма куриного филе. Вторая позиция по Австралии и Китаю – 0,2%. В Украине тратят 0,5% зарплаты на покупку килограмма филе курицы. Однако самые высокие показатели наблюдаются в Чили – 1% и Кении – 1,3%.

Следует отметить, что цены для анализа индекса курицы брали из столиц отдельных стран.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира.

Также "Комментарии" писали о рейтинге европейских городов по наибольшему количеству туристов за год.



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Источник: https://thepage.ua/ua/news/skilki-koshtuye-kuryache-file-u-najbilshih-mistah-svitu-infografika
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