Индекс курицы: какая цена килограмма куриного филе в разных странах мира

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Slava Kot
Сравнивая цену килограмма куриного филе между разными странами мира, аналитики ресурса The Page пришли к выводу, что в Украине одни из самых дешевых показателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование The Page.
Индекс курицы. Фото из открытых источников
Средняя стоимость килограмма куриного филе в Украине составляет 143 гривны. Среди проанализированных стран более дешевая цена только в Индии – 136 гривен. Чуть дороже, чем в Украине цена в Китае – 146 гривен.
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Самая дорогая цена килограмма куриного филе оказалась в Исландии – 663 гривны. На втором месте оказалась Франция – 519 гривен, а тройку лидеров замыкает США – 415 гривен.
Общий рейтинг выглядит так:
Исследователи также проанализировали цену на килограмм куриного филе по сравнению со средними показателями зарплат. Самый низкий показатель наблюдался в США – 0,1% средней зарплаты потратит житель Вашингтона на покупку килограмма куриного филе. Вторая позиция по Австралии и Китаю – 0,2%. В Украине тратят 0,5% зарплаты на покупку килограмма филе курицы. Однако самые высокие показатели наблюдаются в Чили – 1% и Кении – 1,3%.
Следует отметить, что цены для анализа индекса курицы брали из столиц отдельных стран.
Ранее портал "Комментарии" писал, что украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира.
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