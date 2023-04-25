Индекс курицы: какая цена килограмма куриного филе в разных странах мира

Сравнивая цену килограмма куриного филе между разными странами мира, аналитики ресурса The Page пришли к выводу, что в Украине одни из самых дешевых показателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование The Page.

Индекс курицы. Фото из открытых источников

Средняя стоимость килограмма куриного филе в Украине составляет 143 гривны. Среди проанализированных стран более дешевая цена только в Индии – 136 гривен. Чуть дороже, чем в Украине цена в Китае – 146 гривен.

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Самая дорогая цена килограмма куриного филе оказалась в Исландии – 663 гривны. На втором месте оказалась Франция – 519 гривен, а тройку лидеров замыкает США – 415 гривен.

Общий рейтинг выглядит так:

Индия – 136 грн;

Украина – 143 грн;

Китай – 146 грн;

Бразилия – 149 грн;

ЮАР – 160 грн;

Казахстан – 173 грн;

Кения – 211 грн;

Польша – 218 грн;

Чили – 285 грн;

Австралия – 297 грн;

США – 415 грн;

Франция – 519 грн;

Исландия – 663 грн.

Исследователи также проанализировали цену на килограмм куриного филе по сравнению со средними показателями зарплат. Самый низкий показатель наблюдался в США – 0,1% средней зарплаты потратит житель Вашингтона на покупку килограмма куриного филе. Вторая позиция по Австралии и Китаю – 0,2%. В Украине тратят 0,5% зарплаты на покупку килограмма филе курицы. Однако самые высокие показатели наблюдаются в Чили – 1% и Кении – 1,3%.

Следует отметить, что цены для анализа индекса курицы брали из столиц отдельных стран.

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