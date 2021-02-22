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Главная Новости Бизнес финансы Индексация пенсий: известна сумма повышения с марта
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Индексация пенсий: известна сумма повышения с марта

В правительстве приняли решение

сегодня, 18:50
Автор:

Таисия Ерохина

Правительство приняло решение об индексации пенсий в Украине на 11% со следующего месяца — марта. Об этом говорится на "Правительственном портале".

Индексация пенсий: известна сумма повышения с марта

Фото из открытых источников

Соответствующее постановление Кабинет министров Украины принял сегодня, 22 февраля.

Так, индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера, установлен на уровне 11%. По данным Кабмина, это соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год, а также 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за последние три календарных года.

"В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся у 8 миллионов человек", — говорится в сообщении правительства.

Сообщается, что размер пенсии повысится в среднем на 308 грн. Тогда как минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

Также указано, что повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Напомним, индексация пенсий в Украине должна начаться с первого марта. Однако существует риск переноса этой процедуры на более поздний период. О причинах риска ранее сообщал наш портал. В этом году планируется повышение пенсии гражданам в возрасте 65 лет в январе и в декабре. Это касается тех, кто имеет необходимый стаж.

Как ранее сообщалось, в Украине значительно повысили размеры пенсионных выплат. Кабинет министров согласовал бюджет Пенсионного фонда нашей страны на 2021 год, в котором были заложены этапы пересчете для подавляющего большинства украинских пенсионеров.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-rishennya-pro-indeksaciyu-pensij-na-11-vidsotkiv-z-1-bereznya
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